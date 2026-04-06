Пасха 2026: как будут работать Укрпочта и Новая почта в праздничные дни

На Пасху изменится график работы отделений Укрпочты и Новой почты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Пасху в Украине изменится график работы отделений Укрпочты. Об этом сообщили в компании.

В частности, в день Пасхи, 12 апреля, отделения по всей стране начнут работу с 12:00. В то же время в субботу и понедельник почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Актуальный график работы каждого отделения клиенты могут проверить в мобильном приложении «Укрпочта 2.0» или на официальном сайте компании.

В период пасхальных праздников Новая почта также будет работать по измененному графику.

Как стало известно, в субботу, 11 апреля, отделения будут функционировать в обычном режиме. В воскресенье, 12 апреля, компания введет сокращенный рабочий день — обслуживание клиентов будет осуществляться с 10:00 до 16:00.

Уже в понедельник, 13 апреля, работа вернется к стандартному графику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.