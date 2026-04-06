У Києві можливе зниження тиску води: що відомо

У Києві в Оболонському районі можливе зниження тиску води через планову промивку водопровідних мереж.

У Київводоканалі повідомили про проведення планової профілактичної промивки водопровідних мереж в Оболонському районі столиці.

Роботи триватимуть у ніч з 7 на 8 квітня — з 23:00 до 05:00, щоб мінімізувати незручності для мешканців. У цей період можливе тимчасове зниження тиску у водопровідній системі.

У компанії зазначають, що такі заходи є необхідною частиною обслуговування мереж, адже дозволяють очистити труби від осаду та покращити якість води.

У зону робіт потраплять мережі, що знаходяться на вулицях:

- вул. Зої Гайдай

- вул. Озерна

- вул. Північна

- вул. Прирічна

- вул. Богатирська

- вул. Героїв Дніпра

- вул. Левка Лук՚яненка, 1-33/35

- просп. Оболонський, 23-30/51;

- просп. Володимира Івасюка, 35-65; 26-64

На час проведення робіт мешканців просять не використовувати воду з-під крана для приготування їжі та гігієнічних потреб.

Після завершення промивки рекомендується спустити воду до повної прозорості — після цього вона буде безпечною для використання.

