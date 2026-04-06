В Киеве возможно снижение давления воды: что известно
В Киевводоканале сообщили о проведении плановой профилактической промывки водопроводных сетей в Оболонском районе столицы.
Работы будут проводиться в ночь с 7 на 8 апреля — с 23:00 до 05:00, чтобы минимизировать неудобства для жителей. В этот период возможно временное снижение давления в водопроводной системе.
В компании отмечают, что такие мероприятия являются необходимой частью обслуживания сетей, поскольку позволяют очистить трубы от осадка и улучшить качество воды.
В зону работ попадут сети, расположенные на улицах:
— ул. Зои Гайдай
— ул. Озерная
— ул. Северная
— ул. Приречная
— ул. Богатырская
— ул. Героев Днепра
— ул. Левка Лукьяненко, 1–33/35
— просп. Оболонский, 23–30/51
— просп. Владимира Ивасюка, 35–65; 26–64
На время проведения работ жителей просят не использовать воду из-под крана для приготовления пищи и гигиенических нужд.
После завершения промывки рекомендуется спустить воду до полной прозрачности — после этого она будет безопасной для использования.
