В Киеве возможно снижение давления воды: что известно

В Киеве в Оболонском районе возможно снижение давления воды из-за плановой промывки водопроводных сетей.

В Киевводоканале сообщили о проведении плановой профилактической промывки водопроводных сетей в Оболонском районе столицы.

Работы будут проводиться в ночь с 7 на 8 апреля — с 23:00 до 05:00, чтобы минимизировать неудобства для жителей. В этот период возможно временное снижение давления в водопроводной системе.

В компании отмечают, что такие мероприятия являются необходимой частью обслуживания сетей, поскольку позволяют очистить трубы от осадка и улучшить качество воды.

В зону работ попадут сети, расположенные на улицах:

— ул. Зои Гайдай

— ул. Озерная

— ул. Северная

— ул. Приречная

— ул. Богатырская

— ул. Героев Днепра

— ул. Левка Лукьяненко, 1–33/35

— просп. Оболонский, 23–30/51

— просп. Владимира Ивасюка, 35–65; 26–64

На время проведения работ жителей просят не использовать воду из-под крана для приготовления пищи и гигиенических нужд.

После завершения промывки рекомендуется спустить воду до полной прозрачности — после этого она будет безопасной для использования.

