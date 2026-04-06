  1. В Україні

Кабмін надав новий статус Агенції оборонних закупівель: що це означає для військових

19:09, 6 квітня 2026
Кабінет Міністрів спростив процедури закупівель для Сил оборони, щоб пришвидшити забезпечення військових необхідною технікою.
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вдосконалення процедур закупівель для Сил оборони.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, Агенції оборонних закупівель надали статус централізованої закупівельної організації. Це дозволить їй самостійно працювати з постачальниками, формувати вимоги та здійснювати їх перевірку.

Завдяки цьому спроститься закупівля транспорту для військових за децентралізовані бюджети, зокрема пікапів, мотоциклів, квадроциклів і баггі. Відповідна техніка буде доступна через електронний каталог.

Свириденко зазначила, що нововведення дозволить військовим уникнути складних процедур — достатньо буде обрати необхідний транспорт у системі, яка запропонує перевірених постачальників.

Очікується, що це рішення пришвидшить закупівлі, зменшить ризики та дасть змогу оперативніше забезпечувати підрозділи необхідною технікою. Надалі перелік доступних товарів планують розширювати.

ЗСУ військові Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Поетапне введення звітності для онлайн платформ та ПДВ у 7% на пальне: які компроміси пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано ініціативи, що пропонують повернення ПДВ 7% на пальне та відмову від обов’язковості розкриття банківської таємниці.

Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

ВС про самочинну зміну місця проживання дитини та її правові наслідки

ВС підтвердив, що незаконна зміна місця проживання дитини підлягає виправленню через її повернення, якщо це не загрожує її інтересам.

Пенсійний фонд пропонує легалізувати представництво у поданні відомостей про трудовий стаж: оприлюднено проєкт змін

Зміни дозволять представникам здійснювати юридично значущі дії з обліку стажу для осіб, які позбавлені можливості особистого відвідування ПФУ.

