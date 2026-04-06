Кабмін надав новий статус Агенції оборонних закупівель: що це означає для військових

Кабінет Міністрів спростив процедури закупівель для Сил оборони, щоб пришвидшити забезпечення військових необхідною технікою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вдосконалення процедур закупівель для Сил оборони.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, Агенції оборонних закупівель надали статус централізованої закупівельної організації. Це дозволить їй самостійно працювати з постачальниками, формувати вимоги та здійснювати їх перевірку.

Завдяки цьому спроститься закупівля транспорту для військових за децентралізовані бюджети, зокрема пікапів, мотоциклів, квадроциклів і баггі. Відповідна техніка буде доступна через електронний каталог.

Свириденко зазначила, що нововведення дозволить військовим уникнути складних процедур — достатньо буде обрати необхідний транспорт у системі, яка запропонує перевірених постачальників.

Очікується, що це рішення пришвидшить закупівлі, зменшить ризики та дасть змогу оперативніше забезпечувати підрозділи необхідною технікою. Надалі перелік доступних товарів планують розширювати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.