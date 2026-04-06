  1. В Украине

Кабмин предоставил новый статус Агентству оборонных закупок: что это значит для военных

19:09, 6 апреля 2026
Кабинет Министров упростил процедуры закупок для сил обороны, чтобы ускорить обеспечение военных необходимой техникой.
Кабинет Министров принял решение об усовершенствовании процедур закупок для Сил обороны.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, Агентству оборонных закупок предоставили статус централизованной закупочной организации. Это позволит ему самостоятельно работать с поставщиками, формировать требования и осуществлять их проверку.

Благодаря этому упростится закупка транспорта для военных за децентрализованные бюджеты, в частности, пикапов, мотоциклов, квадроциклов и багги. Подходящая техника будет доступна через электронный каталог.

Свириденко отметила, что нововведение позволит военным избежать сложных процедур - достаточно будет выбрать необходимый транспорт в системе, которая предложит проверенным поставщикам.

Ожидается, что это решение ускорит закупки, уменьшит риски и позволит оперативнее снабжать подразделения необходимой техникой. В дальнейшем список доступных продуктов планируется расширять.

