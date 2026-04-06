Кабмин предоставил новый статус Агентству оборонных закупок: что это значит для военных

Кабинет Министров упростил процедуры закупок для сил обороны, чтобы ускорить обеспечение военных необходимой техникой.

Кабинет Министров принял решение об усовершенствовании процедур закупок для Сил обороны.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, Агентству оборонных закупок предоставили статус централизованной закупочной организации. Это позволит ему самостоятельно работать с поставщиками, формировать требования и осуществлять их проверку.

Благодаря этому упростится закупка транспорта для военных за децентрализованные бюджеты, в частности, пикапов, мотоциклов, квадроциклов и багги. Подходящая техника будет доступна через электронный каталог.

Свириденко отметила, что нововведение позволит военным избежать сложных процедур - достаточно будет выбрать необходимый транспорт в системе, которая предложит проверенным поставщикам.

Ожидается, что это решение ускорит закупки, уменьшит риски и позволит оперативнее снабжать подразделения необходимой техникой. В дальнейшем список доступных продуктов планируется расширять.

