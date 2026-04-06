Великдень 2026: коли потрібно фарбувати яйця і випікати паски

Перед Великоднем українці традиційно готуються до свята, але важливо знати, які дні найбільше підходять для випікання пасок і фарбування яєць.

Православні християни у 2026 році святкуватимуть Великдень 12 квітня, тоді як католики відзначили це свято раніше — 5 квітня. Традиційно українці готуються до цього світлого дня: печуть паски та фарбують яйця. Водночас не кожен день перед Великоднем однаково підходить для господарських справ — у деякі періоди прийнято більше уваги приділяти духовності та молитві.

Священник ПЦУ, богослов і релігійний оглядач Іван Петрущак поділився поясненнями щодо того, коли найкраще займатися випіканням пасок, які молитви доречно читати та які кольори крашанок мають символічне значення, пише УНІАН.

Коли найкраще пекти паски у 2026 році

Хоча у продажу паски з’являються задовго до свята, для домашньої випічки найкращим днем вважається Чистий четвер — 9 квітня. За традицією саме цього дня дозволено займатися хатніми справами: прибирати, мити вікна, готувати святкові страви та фарбувати яйця.

Якщо ж не вдалося все зробити в четвер, ще одним сприятливим днем є Велика субота — 11 квітня. У цей день також можна пекти паски та освячувати їх у храмі. Водночас за народними традиціями варто утриматися від активної домашньої роботи, хоча церковних заборон щодо цього немає.

Перед святковою трапезою рекомендується помолитися. Зазвичай починають із молитви «Отче наш», після чого можна звернутися до Бога своїми словами, просячи благословення на завершення справ і гідну зустріч свята.

Також існує звичай перехрестити паску перед випіканням і промовити коротку молитву з проханням благословення на працю. Втім, допускається й щира молитва власними словами — головне, щоб вона йшла від серця.

Щодо кількості пасок і яєць — чітких правил немає. Священник радить готувати стільки, скільки справді буде спожито, адже надлишок їжі, який доведеться викидати, вважається неповагою до святині.

Чи є заборони на випікання пасок

В Україні існують різні народні уявлення щодо приготування святкових страв, хоча в церковному вченні подібних суворих обмежень немає. Зокрема, інколи вважається, що жінкам не варто пекти паски під час вагітності або менструації.

Проте священник наголошує, що це лише поширені уявлення, які не мають церковного підґрунтя. Людина повинна керуватися власним самопочуттям і можливостями. Якщо є сили, бажання та натхнення — займатися випічкою цілком допустимо і не є гріхом.

Коли фарбувати яйця

Дні, придатні для фарбування яєць, збігаються з часом випікання пасок — це Чистий четвер (9 квітня) та Велика субота (11 квітня).

Окрім цього, священник звернув увагу на символіку кольорів. Найпоширенішим є червоний — він уособлює Воскресіння Христове. Згідно з біблійною легендою, Марія Магдалина повідомила імператору Тіберію про воскресіння Ісуса, і коли той засумнівався, яйце в її руках чудесним чином стало червоним.

Водночас білий колір також має глибоке значення — він символізує чистоту, святість, світло і радість. Останнім часом деякі віряни навіть частіше обирають саме його, оскільки червоний асоціюється з кров’ю.

