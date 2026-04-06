Пасха 2026: когда нужно красить яйца и выпекать паски

Перед Пасхой украинцы традиционно готовятся к празднику, но важно знать, какие дни больше подходят для выпечки куличей и окрашивания яиц.

Православные христиане в 2026 году будут отмечать Пасху 12 апреля, тогда как католики отпраздновали это событие раньше — 5 апреля. Традиционно украинцы готовятся к этому светлому дню: пекут паски и красят яйца. В то же время не каждый день перед Пасхой одинаково подходит для домашних дел — в определённые периоды принято больше внимания уделять духовности и молитве.

Священник ПЦУ, богослов и религиозный обозреватель Иван Петрущак поделился разъяснениями о том, когда лучше всего заниматься выпечкой пасх, какие молитвы следует читать и какие цвета крашенок имеют символическое значение, пишет УНИАН.

Когда лучше печь паски в 2026 году

Хотя в продаже паски появляются задолго до самого праздника, для домашней выпечки лучшим днём считается Чистый четверг — 9 апреля. По традиции именно в этот день разрешается заниматься домашними делами: убирать, мыть окна, готовить праздничные блюда и красить яйца.

Если же не удалось всё сделать в четверг, ещё одним благоприятным днём считается Великая суббота — 11 апреля. В этот день также можно печь пасхи и освящать их в храме. При этом по народным традициям рекомендуется воздержаться от активной домашней работы, хотя церковных запретов на это нет.

Перед праздничной трапезой рекомендуется помолиться. Обычно начинают с молитвы «Отче наш», после чего можно обратиться к Богу своими словами, прося благословения на завершение дел и достойную встречу праздника.

Также существует обычай перекрестить паску перед выпеканием и произнести короткую молитву с просьбой о благословении на труд. Впрочем, допускается и искренняя молитва своими словами — главное, чтобы она шла от сердца.

Что касается количества пасх и яиц — строгих правил нет. Священник советует готовить столько, сколько действительно будет съедено, поскольку излишки пищи, которые придётся выбрасывать, считаются неуважением к святыне.

Есть ли запреты на выпечку пасок

В Украине существуют различные народные представления, связанные с приготовлением праздничных блюд, хотя в церковном учении строгих ограничений нет. В частности, иногда считается, что женщинам не стоит печь пасхи во время беременности или менструации.

Однако священник подчёркивает, что это лишь распространённые представления, не имеющие церковного основания. Человек должен ориентироваться на своё самочувствие и возможности. Если есть силы, желание и вдохновение — заниматься выпечкой вполне допустимо и не является грехом.

Когда красить яйца

Дни, подходящие для окрашивания яиц, совпадают со временем выпечки пасх — это Чистый четверг (9 апреля) и Великая суббота (11 апреля).

Кроме того, священник обратил внимание на символику цветов. Наиболее распространённым является красный — он символизирует Воскресение Христово. Согласно библейской легенде, Мария Магдалина сообщила императору Тиберию о воскресении Иисуса, и когда тот усомнился, яйцо в её руках чудесным образом стало красным.

В то же время белый цвет также имеет глубокое значение — он символизирует чистоту, святость, свет и радость Воскресения. В последние годы некоторые верующие даже чаще выбирают именно его, поскольку красный ассоциируется с кровью.

