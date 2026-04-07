Давид Арахамія заявив про необхідність рішень Ради для розблокування фінансування ЄС

Фракція «Слуга народу» провела засідання, під час якого розглянула законопроєкти, необхідні для забезпечення надходження міжнародного фінансування для України. Про це повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

«Провели засідання фракції, спільно з головою парламенту Русланом Стефанчуком та першим віцеспікером Олександром Корнієнком обговорили законопроєкти, направлені на виконання зобов’язань України перед донорами», - зазначив Арахамія.

За його словами, відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога.

«Нам спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування через затримку кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Наша фракція налаштована конструктивно, розраховуємо, що колеги з інших фракцій так само налаштовані на роботу в інтересах держави», - заявив Арахамія.

