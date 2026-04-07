Давид Арахамія заявив про необхідність рішень Ради для розблокування фінансування ЄС

08:32, 7 квітня 2026
Давид Арахамія повідомив, що фракція «Слуга народу» налаштована підтримати ухвалення законів, необхідних для виконання Україною своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами.
Фракція «Слуга народу» провела засідання, під час якого розглянула законопроєкти, необхідні для забезпечення надходження міжнародного фінансування для України. Про це повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

«Провели засідання фракції, спільно з головою парламенту Русланом Стефанчуком та першим віцеспікером Олександром Корнієнком обговорили законопроєкти, направлені на виконання зобов’язань України перед донорами», - зазначив Арахамія.

За його словами, відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога. 

«Нам спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування через затримку кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Наша фракція налаштована конструктивно, розраховуємо, що колеги з інших фракцій так само налаштовані на роботу в інтересах держави», - заявив Арахамія.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У Франції тисячі адвокатів готують масовий марш проти судової реформи: що відбувається

Тисячі юристів з усієї Франції планують залишити свої мантії біля підніжжя Палацу правосуддя, вимагаючи від Сенату повернути пріоритет прав людини.

Агенція оборонних закупівель зможе купувати пікапи для війська за кілька кліків

Уряд офіційно надав Агенції оборонних закупівель статус Централізованої закупівельної організації, що має перевести закупівлі транспорту в режим кількох кліків через Prozorro Market.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Для прифронтових аграріїв готують фіскальні послаблення

Парламент пропонує знизити податкове навантаження на землі, що були в окупації або знаходяться в зоні бойових дій.

