Давид Арахамия заявил о необходимости решений Совета по разблокированию финансирования ЕС
Фракция «Слуга народа» провела заседание, на котором рассмотрела законопроекты, необходимые для обеспечения поступления международного финансирования для Украины. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.
"Провели заседание фракции, совместно с председателем парламента Русланом Стефанчуком и первым вицеспикером Александром Корниенко обсудили законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины перед донорами", - отметил Арахамия.
По его словам, состоялась открытая дискуссия по вопросам, беспокоящим общество и от которых зависит финансовая помощь.
«Нам совместно нужно сделать решительные шаги для того, чтобы получить необходимое финансирование из-за задержки кредита ЕС в 90 миллиардов евро. Наша фракция настроена конструктивно, рассчитываем, что коллеги из других фракций также настроены на работу в интересах государства», - заявил Арахамия.
