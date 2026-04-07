  1. В Україні

Уряд доручив відновлення прифронтових доріг Держспецтрансслужбі: перелік за Генштабом ЗСУ

10:01, 7 квітня 2026
Уряд визначив ДССТ єдиним замовником робіт і закупівель для поточного ремонту та утримання шляхів у зоні бойових дій і поблизу неї.
Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо забезпечення оперативного ремонту автомобільних доріг у прифронтових районах, які є критично важливими для логістики Сил оборони.

За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, уряд ухвалив відповідне рішення, яке дозволить одразу розпочати роботи на пріоритетних напрямках — там, де пересуваються військові, відбувається евакуація поранених і забезпечується постачання.

Відповідно до рішення, Державна спеціальна служба транспорту відповідатиме за відновлення автошляхів на прифронтових територіях і в зоні до 40 км від лінії бойових дій.

Перелік об’єктів і їхню пріоритетність визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України. Роботи стартуватимуть одразу після затвердження списку та обстеження пошкоджень.

Фінансування ремонту здійснюватиметься в межах бюджету Державної спеціальної служби транспорту.

