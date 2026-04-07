Правительство поручило восстановление прифронтовых дорог Госспецтрансслужбе: перечень за Генштабом ВСУ

10:01, 7 апреля 2026
Правительство определило ГССТ единственным заказчиком работ и закупок для текущего ремонта и содержания дорог в зоне боевых действий и вблизи нее.
Кабинет Министров принял решение об обеспечении оперативного ремонта автомобильных дорог в прифронтовых районах, которые являются критически важными для логистики Сил обороны.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство приняло соответствующее решение, которое позволит сразу начать работы на приоритетных направлениях — там, где передвигаются военные, осуществляется эвакуация раненых и обеспечивается снабжение.

В соответствии с решением, Государственная специальная служба транспорта будет отвечать за восстановление автодорог на прифронтовых территориях и в зоне до 40 км от линии боевых действий.

ГССТ правительство определило единым заказчиком работ и закупок для текущего ремонта и содержания дорог в зоне боевых действий и вблизи нее.

Перечень объектов и их приоритетность будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Работы будут начинаться сразу после утверждения списка и обследования повреждений.

Финансирование ремонта будет осуществляться в пределах бюджета Государственной специальной службы транспорта.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Гражданские больницы, в отличие от военных госпиталей, ограничены в выборе препаратов и могут назначать только те, которые предусмотрены Кабмином и Минздравом.

Борьба законопроектов в Раде: парламент предлагает новые компромиссы по платформам, SEPA и военному сбору

Парламент выбирает между жестким контролем и альтернативными инициативами, предлагающими отменить авансовые взносы для АЗС и снизить военный сбор.

Новое судебное рассмотрение как способ реализации restitutio in integrum: позиция БП ВС

БП ВС указала, что устранение нарушений статьи 6 Конвенции, установленных решением ЕСПЧ, возможно в ходе нового судебного рассмотрения.

11,8 судей на 100 тысяч населения: кадровый дефицит и война изнуряют судебную систему

Украина имеет вдвое меньше судей, чем в среднем по Европе, но рассматривает миллионы дел.

