Правительство поручило восстановление прифронтовых дорог Госспецтрансслужбе: перечень за Генштабом ВСУ

Кабинет Министров принял решение об обеспечении оперативного ремонта автомобильных дорог в прифронтовых районах, которые являются критически важными для логистики Сил обороны.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство приняло соответствующее решение, которое позволит сразу начать работы на приоритетных направлениях — там, где передвигаются военные, осуществляется эвакуация раненых и обеспечивается снабжение.

В соответствии с решением, Государственная специальная служба транспорта будет отвечать за восстановление автодорог на прифронтовых территориях и в зоне до 40 км от линии боевых действий.

ГССТ правительство определило единым заказчиком работ и закупок для текущего ремонта и содержания дорог в зоне боевых действий и вблизи нее.

Перечень объектов и их приоритетность будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Работы будут начинаться сразу после утверждения списка и обследования повреждений.

Финансирование ремонта будет осуществляться в пределах бюджета Государственной специальной службы транспорта.

