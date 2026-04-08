Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування 47-й артилерійській бригаді ЗСУ

47 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України присвоїли почесне найменування.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 301/2026, яким присвоїв 47 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування «імені Семена Лощенка».

Відтепер підрозділ офіційно іменуватиметься 47 окрема артилерійська бригада імені Семена Лощенка Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як зазначається в указі, рішення ухвалено з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з урахуванням зразкового виконання бригадою бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Документ підписаний 7 квітня 2026 року.

