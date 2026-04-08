Владимир Зеленский присвоил почётное наименование 47-й артиллерийской бригаде ВСУ

47-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоили почетное наименование.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 301/2026, которым присвоил 47 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины почётное наименование «имени Семёна Лощенко».

Отныне подразделение официально будет именоваться 47 отдельная артиллерийская бригада имени Семёна Лощенко Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины.

Как отмечается в указе, решение принято с целью восстановления исторических традиций национальной армии, а также с учётом образцового выполнения бригадой боевых задач во время защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Документ подписан 7 апреля 2026 года.

