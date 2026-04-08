Кабмін призначив Сергія Попика першим заступником міністра спорту

Він відповідатиме за спортивну освіту, науку та розвиток інфраструктури.

Кабінет міністрів призначив Сергія Попика першим заступником міністра молоді і спорту.

Водночас уряд звільнив з посади першого заступника міністра Юрія Музику.

«Він (Сергій Попик – ред.) має багаторічний досвід роботи в державному управлінні, дипломатичній службі та урядових інституціях, а останні роки очолював Національний антидопінговий центр», – повідомив міністр Матвій Бідний.

За його словами, в Мінспорту у сфері відповідальності Попика будуть напрями, які зараз є визначальними для розвитку галузі: спортивна освіта і наука, інфраструктура та пов’язані з ними системні рішення.

«Йдеться, зокрема, про посилення ролі профільних спортивних університетів, розвиток сучасного науково-методичного супроводу у спорті та інфраструктури, яка має працювати на підготовку, відновлення і доступність спорту – від баз для спортсменів до можливостей для занять у громадах», – розповів міністр.

