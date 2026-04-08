Кабмин назначил Сергея Попика первым заместителем министра спорта

20:05, 8 апреля 2026
Он будет отвечать за спортивное образование, науку и развитие инфраструктуры.
Кабинет министров назначил Сергея Попика первым заместителем министра молодежи и спорта.

В то же время правительство уволило с должности первого заместителя министра Юрия Музыку.

«Он (Сергей Попик – ред.) имеет многолетний опыт работы в государственном управлении, дипломатической службе и правительственных институциях, а последние годы возглавлял Национальный антидопинговый центр», – сообщил министр Матвей Бедный.

По его словам, в Минспорта в сфере ответственности Попика будут направления, которые сейчас являются определяющими для развития отрасли: спортивное образование и наука, инфраструктура и связанные с ними системные решения.

«Речь идет, в частности, об усилении роли профильных спортивных университетов, развитии современного научно-методического сопровождения в спорте и инфраструктуры, которая должна работать на подготовку, восстановление и доступность спорта – от баз для спортсменов до возможностей для занятий в общинах», – рассказал министр.

Кабинет Министров Украины назначение Министерство культуры, молодежи и спорта

