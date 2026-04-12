  1. В Україні

Укрпошта випустила великодню марку «Вареники з вишнею»

15:05, 12 квітня 2026
Новий поштовий випуск продовжує тематичну серію «Національні страви».
Укрпошта випустила великодню марку «Вареники з вишнею»
АТ «Укрпошта» випустила нову поштову марку «Вареники з вишнею» із серії «Національні страви». Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, майже п’ять років тому Укрпошта спільно з кримськотатарською спільнотою започаткувала цю серію маркою «Кримськотатарські чебуреки».

«Прийшов час продовжити серію — можна сказати, вже іншим виробом із тіста: одним із символів української кухні та гостинності — вареником із вишнею», — зазначив Смілянський.

Випуск марки «Вареники з вишнею» відбувся урочисто. Авторкою ескізу стала Наталія Кохаль, а художницею штемпеля «Перший день» — Оксана Шуклінова.

