«Укрпочта» выпустила пасхальную марку «Вареники с вишней»

15:05, 12 апреля 2026
Новый почтовый выпуск продолжает тематическую серию «Национальные блюда».
АО «Укрпочта» выпустила новую почтовую марку «Вареники с вишней» из серии «Национальные блюда». Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, почти пять лет назад Укрпочта совместно с крымскотатарской общиной начала эту серию маркой «Крымскотатарские чебуреки».

«Пришло время продолжить серию — можно сказать, уже другим изделием из теста: одним из символов украинской кухни и гостеприимства — вареником с вишней», — отметил Смилянский.

Выпуск марки «Вареники с вишней» прошел торжественно. Автором эскиза стала Наталья Кохаль, а художницей штемпеля «Первый день» — Оксана Шуклинова.

