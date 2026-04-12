«Укрпочта» выпустила пасхальную марку «Вареники с вишней»

Новый почтовый выпуск продолжает тематическую серию «Национальные блюда».

АО «Укрпочта» выпустила новую почтовую марку «Вареники с вишней» из серии «Национальные блюда». Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, почти пять лет назад Укрпочта совместно с крымскотатарской общиной начала эту серию маркой «Крымскотатарские чебуреки».

«Пришло время продолжить серию — можно сказать, уже другим изделием из теста: одним из символов украинской кухни и гостеприимства — вареником с вишней», — отметил Смилянский.

Выпуск марки «Вареники с вишней» прошел торжественно. Автором эскиза стала Наталья Кохаль, а художницей штемпеля «Первый день» — Оксана Шуклинова.

