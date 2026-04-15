  1. В Україні

Від магазинів до заводів — як зростають польські компанії в Україні

10:16, 15 квітня 2026
Кожна восьма компанія з польськими власниками вже заробляє понад 100 млн грн на рік.
Бізнес із польським капіталом в Україні продовжує нарощувати оберти попри складні економічні умови. За рік такі компанії не лише зберегли присутність на ринку, а й суттєво збільшили доходи — передусім у торгівлі та виробництві.

За даними Опендатабот, у 2025 році сукупний дохід найбільших компаній із польськими власниками сягнув 123,01 млрд грн. Це на п’яту частину більше, ніж роком раніше.

Загалом фінансову звітність подали 1 197 таких компаній. Водночас кожна восьма з них (146 бізнесів) заробила понад 100 млн грн за рік — тобто сформувався помітний сегмент великого бізнесу з польським капіталом.

Серед галузей лідирує роздрібна торгівля. Найбільший дохід отримала компанія ЛПП Україна — майже 17 млрд грн. Також у верхній частині рейтингу — Радехівський цукор із понад 10 млрд грн доходу.

Водночас частина компаній показала різке зростання з нижчої бази. Наприклад, Елгард збільшила дохід у десятки разів і перевищила позначку у 100 млн грн.

Найбільше компаній із доходом понад 100 млн грн зареєстровано у Києві. Також значна частка зосереджена у Київській та Львівській областях.

За видами діяльності понад третина таких бізнесів працює в оптовій торгівлі. Крім того, серед них є аграрні підприємства, компанії харчової галузі, ІТ та виробники.

