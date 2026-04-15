  1. В Украине

От магазинов до заводов — как растут польские компании в Украине

10:16, 15 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Каждая восьмая компания с польскими владельцами уже зарабатывает более 100 млн грн в год.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бизнес с польским капиталом в Украине продолжает наращивать обороты несмотря на сложные экономические условия. За год такие компании не только сохранили присутствие на рынке, но и существенно увеличили доходы — прежде всего в торговле и производстве.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Опендатабот, в 2025 году совокупный доход крупнейших компаний с польскими владельцами достиг 123,01 млрд грн. Это на пятую часть больше, чем годом ранее.

В целом финансовую отчетность подали 1 197 таких компаний. В то же время каждая восьмая из них (146 бизнесов) заработала более 100 млн грн за год — то есть сформировался заметный сегмент крупного бизнеса с польским капиталом.

Среди отраслей лидирует розничная торговля. Наибольший доход получила компания ЛПП Украина — почти 17 млрд грн. Также в верхней части рейтинга — Радехивский сахар с более чем 10 млрд грн дохода.

В то же время часть компаний показала резкий рост с более низкой базы. Например, Элгард увеличила доход в десятки раз и превысила отметку в 100 млн грн.

Наибольшее количество компаний с доходом более 100 млн грн зарегистрировано в Киеве. Также значительная доля сосредоточена в Киевской и Львовской областях.

По видам деятельности более трети таких бизнесов работает в оптовой торговле. Кроме того, среди них есть аграрные предприятия, компании пищевой отрасли, ИТ и производители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша бизнес Украина

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]