На Дніпропетровщині прикордонник продавав за $12 тисяч «інвалідність» та інструкції для перетину кордону

Слідство встановило, що він оформлював фіктивну інвалідність за $12 тисяч і вдруге був затриманий під час передачі хабаря.

ДБР та ДПСУ завершили досудове розслідування щодо прикордонника з Дніпропетровської області. За даними ДБР, обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, фігурант шукав клієнтів серед знайомих чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути служби та виїхати за кордон. Він заявляв про наявність зв’язків із медиками, зокрема в Одеській області, і обіцяв оформити фіктивну інвалідність. При цьому, за його словами, особиста присутність у медзакладах не була потрібна, оскільки всі процедури організовували дистанційно. Вартість такої «послуги» становила 12 тисяч доларів США.

Після отримання підроблених документів «клієнти» зверталися до органів соціального захисту, де їх визнавали особами з інвалідністю, що давало підстави для зняття з військового обліку. Далі прикордонник організовував виїзд за кордон і інструктував чоловіків щодо поведінки під час проходження контролю.

Правоохоронці затримали його «на гарячому» під час отримання 12 тисяч доларів США від одного з клієнтів.

Після викриття командування ухвалило рішення перевести військовослужбовця до підрозділу, який виконує бойові завдання. Однак, за даними слідства, він намагався уникнути служби на передовій і запропонував працівнику кадрового підрозділу 1,9 тисячі доларів США за формальне зарахування до бойового підрозділу з можливістю отримувати підвищені виплати без фактичної участі у бойових виходах.

Працівники ДБР задокументували передачу коштів і затримали його вдруге.

Наразі чоловіка обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування щодо епізоду зі «службою на папері» триває. Фігурант перебуває під вартою на гауптвахті.

