В Днепропетровской области пограничник продавал за $12 тысяч «инвалидность» и инструкции по пересечению границы

Следствие установило, что он оформлял фиктивную инвалидность за 12 тысяч долларов и во второй раз был задержан во время передачи взятки.

ГБР и ГПСУ завершили досудебное расследование в отношении пограничника из Днепропетровской области. По данным ГБР, обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, фигурант искал клиентов среди знакомых мужчин призывного возраста, которые хотели избежать службы и выехать за границу. Он заявлял о наличии связей с медиками, в частности в Одесской области, и обещал оформить фиктивную инвалидность. При этом, по его словам, личное присутствие в медучреждениях не требовалось, поскольку все процедуры организовывались дистанционно. Стоимость такой «услуги» составляла 12 тысяч долларов США.

После получения поддельных документов «клиенты» обращались в органы социальной защиты, где их признавали инвалидами, что давало основания для снятия с воинского учета. Далее пограничник организовывал выезд за границу и инструктировал мужчин о поведении при прохождении контроля.

Правоохранители задержали его «на горячем» во время получения 12 тысяч долларов США от одного из клиентов.

После разоблачения командование приняло решение перевести военнослужащего в подразделение, выполняющее боевые задачи. Однако, по данным следствия, он пытался избежать службы на передовой и предложил сотруднику кадрового подразделения 1,9 тысячи долларов США за формальное зачисление в боевое подразделение с возможностью получать повышенные выплаты без фактического участия в боевых выходах.

Сотрудники ГБР зафиксировали передачу средств и задержали его во второй раз.

В настоящее время мужчину обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование по эпизоду со «службой на бумаге» продолжается. Фигурант находится под стражей в гауптвахте.

