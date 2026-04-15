  В Украине

В Днепропетровской области пограничник продавал за $12 тысяч «инвалидность» и инструкции по пересечению границы

12:56, 15 апреля 2026
Следствие установило, что он оформлял фиктивную инвалидность за 12 тысяч долларов и во второй раз был задержан во время передачи взятки.
Фото: dbr.gov.ua
ГБР и ГПСУ завершили досудебное расследование в отношении пограничника из Днепропетровской области. По данным ГБР, обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, фигурант искал клиентов среди знакомых мужчин призывного возраста, которые хотели избежать службы и выехать за границу. Он заявлял о наличии связей с медиками, в частности в Одесской области, и обещал оформить фиктивную инвалидность. При этом, по его словам, личное присутствие в медучреждениях не требовалось, поскольку все процедуры организовывались дистанционно. Стоимость такой «услуги» составляла 12 тысяч долларов США.

После получения поддельных документов «клиенты» обращались в органы социальной защиты, где их признавали инвалидами, что давало основания для снятия с воинского учета. Далее пограничник организовывал выезд за границу и инструктировал мужчин о поведении при прохождении контроля.

Правоохранители задержали его «на горячем» во время получения 12 тысяч долларов США от одного из клиентов.

После разоблачения командование приняло решение перевести военнослужащего в подразделение, выполняющее боевые задачи. Однако, по данным следствия, он пытался избежать службы на передовой и предложил сотруднику кадрового подразделения 1,9 тысячи долларов США за формальное зачисление в боевое подразделение с возможностью получать повышенные выплаты без фактического участия в боевых выходах.

Сотрудники ГБР зафиксировали передачу средств и задержали его во второй раз.

В настоящее время мужчину обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование по эпизоду со «службой на бумаге» продолжается. Фигурант находится под стражей в гауптвахте.

суд Днепр ГБР пограничники Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кабмин внес изменения в Порядок призыва, которые существенно меняют жизнь контрактников и процедуру подтверждения права на отсрочку для тысяч украинцев

Что предусматривают правительственные изменения в порядок мобилизации и кого они касаются.

Можно ли уволить работника из-за конфликтов в коллективе и нарушения этики: что говорит Верховный Суд

Отсутствие должностной инструкции, общие формулировки в приказах и недоказанные нарушения могут сделать увольнение незаконным.

Акционерные общества и ООО получат новые правила управления — обновят корпоративные договоры и уставы

В Украине планируют изменить правила корпоративного управления в компаниях и регистрации юридических лиц.

В Украине планируется запустить механизм «разблокирования» банковских средств на массовое строительство квартир для ВПЛ

Украинские банки смогут высвобождать капитал для новых займов, передавая права на получение процентов по действующим кредитным портфелям специализированным платформам.

Местные советы обяжут помогать активистам: как изменятся правила создания органов самоорганизации населения

Домовые, уличные и поселковые комитеты получат часть полномочий советов и ресурсы на благоустройство по новым правилам.

