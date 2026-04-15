  1. В Україні

«Укрпошта» майже вдвічі знизила тариф на юридичні листи з описом вкладення

15:02, 15 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оновлена послуга коштує від 72 грн і передбачає прозору тарифікацію та верифікацію отримувача.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Укрпошта» оновила послугу «Лист з описом вкладення» та майже вдвічі знизила її вартість. Відтепер надіслати документи з юридично значущим підтвердженням можна від 72 грн замість 126 грн раніше.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначається в Укрпошті, зміни впровадили у відповідь на звернення клієнтів, зокрема державних установ, юристів і нотаріусів, які регулярно користуються цією послугою.

Оновлення передбачає спрощення відправлення важливих документів для приватних клієнтів, а також більш зручний інструмент для бізнесу у сфері офіційного листування та договірної роботи. Послуга також включає адресну доставку з верифікацією отримувача.

Водночас змінено підхід до тарифікації: тепер окремо оплачується вага відправлення та окремо — опис вкладення. У компанії зазначають, що це робить структуру тарифу зрозумілішою.

Наразі діють такі тарифи: до 50 г — 48 грн з ПДВ, від 50 г до 2 кг — 96 грн з ПДВ. Опис вкладення коштує 24 грн при оформленні онлайн або 48 грн у відділенні. Оголошена цінність до 500 грн включена у вартість опису, а при сумі від 501 до 5000 грн передбачена доплата 24 грн.

За потреби клієнти можуть додатково замовити повідомлення про вручення: паперове — за 48 грн, електронне — за 24 грн. SMS-інформування вже входить у тариф.

Послуга «Лист з описом вкладення» використовується для надсилання судових і договірних документів, офіційного листування та бізнес-комунікацій, коли важливе підтвердження змісту відправлення.

Водночас опис вкладення більше не застосовується у сервісі «Укрпошта Документ» та для посилок за тарифами «Базовий» і «Пріоритетний».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]