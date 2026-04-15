«Укрпочта» почти вдвое снизила тариф на юридические письма с описью вложения

Обновленная услуга стоит от 72 грн и предусматривает прозрачную тарификацию и верификацию получателя.

«Укрпочта» обновила услугу «Письмо с описью вложения» и почти вдвое снизила её стоимость. Отныне отправить документы с юридически значимым подтверждением можно от 72 грн вместо 126 грн ранее.

Как отмечается в «Укрпочте», изменения внедрили в ответ на обращения клиентов, в частности государственных учреждений, юристов и нотариусов, которые регулярно пользуются этой услугой.

Обновление предусматривает упрощение отправки важных документов для частных клиентов, а также более удобный инструмент для бизнеса в сфере официальной переписки и договорной работы. Услуга также включает адресную доставку с верификацией получателя.

В то же время изменен подход к тарификации: теперь отдельно оплачивается вес отправления и отдельно — опись вложения. В компании отмечают, что это делает структуру тарифа более понятной.

В настоящее время действуют следующие тарифы: до 50 г — 48 грн с НДС, от 50 г до 2 кг — 96 грн с НДС. Описание вложения стоит 24 грн при оформлении онлайн или 48 грн в отделении. Заявленная ценность до 500 грн включена в стоимость описания, а при сумме от 501 до 5000 грн предусмотрена доплата 24 грн.

При необходимости клиенты могут дополнительно заказать уведомление о вручении: бумажное — за 48 грн, электронное — за 24 грн. SMS-информирование уже входит в тариф.

Услуга «Письмо с описью вложения» используется для отправки судебных и договорных документов, официальной переписки и деловой корреспонденции, когда важно подтвердить содержание отправления.

В то же время опись вложения больше не применяется в сервисе «Укрпочта Документ» и для посылок по тарифам «Базовый» и «Приоритетный».

