  1. В Украине

«Укрпочта» почти вдвое снизила тариф на юридические письма с описью вложения

15:02, 15 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обновленная услуга стоит от 72 грн и предусматривает прозрачную тарификацию и верификацию получателя.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрпочта» обновила услугу «Письмо с описью вложения» и почти вдвое снизила её стоимость. Отныне отправить документы с юридически значимым подтверждением можно от 72 грн вместо 126 грн ранее.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается в «Укрпочте», изменения внедрили в ответ на обращения клиентов, в частности государственных учреждений, юристов и нотариусов, которые регулярно пользуются этой услугой.

Обновление предусматривает упрощение отправки важных документов для частных клиентов, а также более удобный инструмент для бизнеса в сфере официальной переписки и договорной работы. Услуга также включает адресную доставку с верификацией получателя.

В то же время изменен подход к тарификации: теперь отдельно оплачивается вес отправления и отдельно — опись вложения. В компании отмечают, что это делает структуру тарифа более понятной.

В настоящее время действуют следующие тарифы: до 50 г — 48 грн с НДС, от 50 г до 2 кг — 96 грн с НДС. Описание вложения стоит 24 грн при оформлении онлайн или 48 грн в отделении. Заявленная ценность до 500 грн включена в стоимость описания, а при сумме от 501 до 5000 грн предусмотрена доплата 24 грн.

При необходимости клиенты могут дополнительно заказать уведомление о вручении: бумажное — за 48 грн, электронное — за 24 грн. SMS-информирование уже входит в тариф.

Услуга «Письмо с описью вложения» используется для отправки судебных и договорных документов, официальной переписки и деловой корреспонденции, когда важно подтвердить содержание отправления.

В то же время опись вложения больше не применяется в сервисе «Укрпочта Документ» и для посылок по тарифам «Базовый» и «Приоритетный».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрпочта цены

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]