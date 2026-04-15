Стало відомо, чи можна отримати 1500 грн у квітні кілька разів при належності до різних категорій

Українцям пояснили, що одноразову допомогу у розмірі 1500 грн не виплачуватимуть двічі: у разі належності до кількох категорій отримувачів кошти нараховуються лише один раз.

Як відомо, в Україні розпочато нарахування одноразової грошової допомоги у сумі 1500 гривень для пенсіонерів і соціально вразливих груп населення.

Йдеться, зокрема, про пенсіонерів (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років за наявності права на пенсію за віком) із пенсією до 25 595 грн, а також ветеранів війни з 2014 року та ліквідаторів аварії на ЧАЕС — для них виплата передбачена незалежно від розміру пенсії.

Доплату також отримають внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені родини, одержувачі базової соціальної допомоги, люди, які не мають права на пенсію (у тому числі особи з інвалідністю та утриманці), особи, що доглядають за людьми з інвалідністю I–II групи через психічні розлади, а також діти з інвалідністю, з багатодітних сімей, під опікою, у складних життєвих обставинах чи без батьківського піклування.

Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, одноразова виплата у розмірі 1500 грн буде нарахована лише за однією з них. Подвійне чи потрійне отримання допомоги не передбачено.

При цьому така грошова допомога:

не впливає на розмір інших соціальних виплат;

не підлягає оподаткуванню.

Кошти виплачуються окремо — вони будуть зараховані на банківський рахунок або доставлені за місцем проживання отримувача.

Наприклад, навіть якщо сім’я є багатодітною, мати — одинока, дитина має інвалідність, а також є факт втрати годувальника, виплата все одно буде лише одна — у розмірі 1500 грн.

Контроль за нарахуванням допомоги здійснюватимуть Пенсійний фонд України та Міністерство соціальної політики України. Фінансування відбувається за рахунок коштів Пенсійного фонду та державного бюджету, передбачених на соціальну підтримку.

Очікується, що до вересня 2026 року уряд отримає звіт про результати виплати цієї одноразової допомоги.

