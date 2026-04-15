Стало известно, можно ли получить 1500 грн в апреле несколько раз при принадлежности к разным категориям

15:58, 15 апреля 2026
Украинцам объяснили, что единовременную помощь в размере 1500 грн не будут выплачивать дважды: в случае принадлежности к нескольким категориям получателей средства начисляются только один раз.
Как известно, в Украине начато начисление одноразовой денежной помощи в размере 1500 гривен для пенсионеров и социально уязвимых групп населения.

Речь идет, в частности, о пенсионерах (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет при наличии права на пенсию по возрасту) с пенсией до 25 595 грн, а также ветеранах войны с 2014 года и ликвидаторах аварии на ЧАЭС — для них выплата предусмотрена независимо от размера пенсии.

Доплату также получат внутренне перемещённые лица, малообеспеченные семьи, получатели базовой социальной помощи, люди, не имеющие права на пенсию (в том числе лица с инвалидностью и иждивенцы), лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью I–II группы вследствие психических расстройств, а также дети с инвалидностью, из многодетных семей, находящиеся под опекой, в сложных жизненных обстоятельствах или без родительского попечения.

Если человек одновременно относится к нескольким категориям получателей, одноразовая выплата в размере 1500 грн будет начислена только по одной из них. Двойное или тройное получение помощи не предусмотрено.

При этом такая денежная помощь:

  • не влияет на размер других социальных выплат;
  • не подлежит налогообложению.

Средства выплачиваются отдельно — они будут зачислены на банковский счет или доставлены по месту проживания получателя.

Например, даже если семья является многодетной, мать — одинокая, ребенок имеет инвалидность, а также имеется факт потери кормильца, выплата всё равно будет только одна — в размере 1500 грн.

Контроль за начислением помощи будут осуществлять Пенсионный фонд Украины и Министерство социальной политики Украины. Финансирование осуществляется за счет средств Пенсионного фонда и государственного бюджета, предусмотренных на социальную поддержку.

Ожидается, что до сентября 2026 года правительство получит отчет о результатах выплаты этой одноразовой помощи.

