У П’ятому апеляційному адмінсуді шукають вибухівку – надійшло повідомлення про замінування

11:09, 16 квітня 2026
Правоохоронці перевіряють приміщення та територію суду після повідомлення про можливу загрозу.
До П’ятого апеляційного адміністративного суду надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі. Про це повідомили в установі.

З метою забезпечення безпеки працівників і відвідувачів роботу суду тимчасово призупинено.

На місці працюють правоохоронні органи та спеціалізовані служби, які здійснюють перевірку приміщення суду і прилеглої території.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьківство загиблого військового може встановлюватись у цивільному процесі на підставі експертизи з кримінальної справи — ВС

Верховний Суд підтвердив допустимість використання експертного висновку з кримінального провадження у цивільній справі про батьківство.

Забудовникам дадуть 72 години для відповіді на запит інспектора будівельного контролю

Тепер кожна перевірка — це повноцінне адміністративне провадження з правом на відвід інспектора.

Держстат ініціював остаточну ліквідацію ЄДРПОУ для усунення дублювання державних реєстрів

Відповідний проєкт постанови Уряду проходить етап громадського обговорення та погодження з Державною регуляторною службою.

Моральну шкоду за мобінг не відшкодовуватимуть, якщо конфлікт спровокував сам працівник

У парламенті пропонують обмежити право на компенсацію моральної шкоди у трудових спорах у разі умисних дій працівника.

4 млн гривень виплат: чому військові змушені судитися за власні гроші, а родини повертати допомогу

Держава перераховує кошти військовополонених їх сім’ям, щоб підтримати їх, але чи знають родичі, що ці кошти — не подарунок, а тимчасове утримання, яке доведеться повертати.

