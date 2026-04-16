У П’ятому апеляційному адмінсуді шукають вибухівку – надійшло повідомлення про замінування

Правоохоронці перевіряють приміщення та територію суду після повідомлення про можливу загрозу.

До П’ятого апеляційного адміністративного суду надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі. Про це повідомили в установі.

З метою забезпечення безпеки працівників і відвідувачів роботу суду тимчасово призупинено.

На місці працюють правоохоронні органи та спеціалізовані служби, які здійснюють перевірку приміщення суду і прилеглої території.

