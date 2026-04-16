В Пятом апелляционном административном суде ищут взрывчатку – поступило сообщение о заминировании
11:09, 16 апреля 2026
Правоохранители проверяют помещения и территорию суда после сообщения о возможной угрозе.
В Пятый апелляционный административный суд поступило анонимное сообщение о заминировании здания. Об этом сообщили в учреждении.
В целях обеспечения безопасности сотрудников и посетителей работа суда временно приостановлена.
На месте работают правоохранительные органы и специализированные службы, которые проводят проверку помещения суда и прилегающей территории.
