  1. В Україні

Виправлення без ув’язнення: як працює пробаційний нагляд в Україні

19:30, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як працює пробація на практиці та чому її називають ефективною альтернативою ув’язненню.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з 2024 року повноцінно запрацював новий вид покарання — пробаційний нагляд, який не передбачає ізоляції від суспільства. Йдеться про інструмент, що дозволяє правопорушникам виправитися у звичних умовах життя — без відриву від родини та роботи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як вказують у Мін’юсті, пробаційний нагляд є частиною реформи кримінальної юстиції, спрямованої на гуманізацію покарань та впровадження європейських стандартів.

Як працює пробаційний нагляд

Новий вид покарання закріплено в Кримінальний кодекс України. Він передбачає обмеження прав засудженого із застосуванням наглядових і соціально-виховних заходів без позбавлення волі.

Суд може призначити пробаційний нагляд строком від одного до п’яти років. У цей період особа зобов’язана:

  • регулярно з’являтися для реєстрації до органу пробації;
  • повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання;
  • не виїжджати за межі України без дозволу;
  • за потреби пройти лікування чи пробаційні програми.

Водночас засуджені залишаються у громаді — працюють, підтримують сім’ю та сплачують податки.

Роль пробації у судових рішеннях

Важливим елементом системи є досудові доповіді, які готують органи пробації. Вони допомагають суду оцінити можливість виправлення особи без ізоляції.

У 2026 році:

  • 84% обвинувачених долучилися до підготовки таких доповідей;
  • у 90% випадків фахівці дійшли висновку про можливість виправлення без ув’язнення;
  • 95% вироків ухвалено з урахуванням цих документів.

Масштаби та ефективність

Наразі на обліку органів пробації перебуває понад 61 тисяча осіб. Із них близько 13% відбувають покарання саме у вигляді пробаційного нагляду.

Рівень повторних правопорушень залишається низьким:

  • близько 0,27% серед усіх підоблікових;
  • лише 0,17% — після постановки на облік та ознайомлення з умовами нагляду.

Ці показники свідчать про ефективність моделі, яка поєднує контроль і соціальну підтримку.

Фокус на ветеранах

Окрему увагу держава приділяє роботі з учасниками бойових дій. У таких випадках враховують наслідки бойового стресу та труднощі адаптації до мирного життя.

До роботи залучають психологів, соціальних працівників і ветеранські організації. Це дозволяє не лише забезпечити виконання вироку, а й сприяти відновленню соціальних зв’язків.

Економічний та соціальний ефект

За оцінками Мін’юсту, пробаційний нагляд є значно дешевшим для держави, ніж утримання людини у місцях позбавлення волі. Водночас він знижує ризики рецидиву та підвищує рівень безпеки в суспільстві.

Запровадження цього механізму означає перехід від каральної моделі до системи ресоціалізації, де ключовими є відновлення, контроль і підтримка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Бот чи користувач: ВАКС викрив схему співробітника СБУ через технічні параметри Telegram

Вищий антикорупційний суд довів: цифрові сліди в Telegram неможливо приховати за маскою бота.

Операції з криптовалютою як фактор ризику: суд дозволив банку розірвати відносини з клієнтом

Апеляційний суд визнав правомірним обмеження банком доступу до рахунків клієнта, який здійснював операції з криптовалютою

ПДВ для ФОП та вимоги МВФ: чи вдасться Уряду відтермінувати податкову реформу

Уряд переконав МВФ, що стабільність ринку важливіша за графік реформ.

Що вирішують суди у спорах про мобілізацію ТЦК заброньованих працівників критичних підприємств — огляд судової практики

Суди по-різному підходять до спорів про бронювання: вирішальним стає не статус підприємства, а момент оформлення відстрочки та внесення даних у реєстри.

В Цивільний кодекс включать корпоративний договір: які новації вносить законопроєкт

Запропоновані зміни в ЦК виводять інструмент корпоративних угод за межі ТОВ та АТ, та роблять його доступним для всіх приватних юридичних осіб.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]