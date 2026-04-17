Виправлення без ув’язнення: як працює пробаційний нагляд в Україні

Як працює пробація на практиці та чому її називають ефективною альтернативою ув’язненню.

В Україні з 2024 року повноцінно запрацював новий вид покарання — пробаційний нагляд, який не передбачає ізоляції від суспільства. Йдеться про інструмент, що дозволяє правопорушникам виправитися у звичних умовах життя — без відриву від родини та роботи.

Як вказують у Мін’юсті, пробаційний нагляд є частиною реформи кримінальної юстиції, спрямованої на гуманізацію покарань та впровадження європейських стандартів.

Як працює пробаційний нагляд

Новий вид покарання закріплено в Кримінальний кодекс України. Він передбачає обмеження прав засудженого із застосуванням наглядових і соціально-виховних заходів без позбавлення волі.

Суд може призначити пробаційний нагляд строком від одного до п’яти років. У цей період особа зобов’язана:

регулярно з’являтися для реєстрації до органу пробації;

повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без дозволу;

за потреби пройти лікування чи пробаційні програми.

Водночас засуджені залишаються у громаді — працюють, підтримують сім’ю та сплачують податки.

Роль пробації у судових рішеннях

Важливим елементом системи є досудові доповіді, які готують органи пробації. Вони допомагають суду оцінити можливість виправлення особи без ізоляції.

У 2026 році:

84% обвинувачених долучилися до підготовки таких доповідей;

у 90% випадків фахівці дійшли висновку про можливість виправлення без ув’язнення;

95% вироків ухвалено з урахуванням цих документів.

Масштаби та ефективність

Наразі на обліку органів пробації перебуває понад 61 тисяча осіб. Із них близько 13% відбувають покарання саме у вигляді пробаційного нагляду.

Рівень повторних правопорушень залишається низьким:

близько 0,27% серед усіх підоблікових;

лише 0,17% — після постановки на облік та ознайомлення з умовами нагляду.

Ці показники свідчать про ефективність моделі, яка поєднує контроль і соціальну підтримку.

Фокус на ветеранах

Окрему увагу держава приділяє роботі з учасниками бойових дій. У таких випадках враховують наслідки бойового стресу та труднощі адаптації до мирного життя.

До роботи залучають психологів, соціальних працівників і ветеранські організації. Це дозволяє не лише забезпечити виконання вироку, а й сприяти відновленню соціальних зв’язків.

Економічний та соціальний ефект

За оцінками Мін’юсту, пробаційний нагляд є значно дешевшим для держави, ніж утримання людини у місцях позбавлення волі. Водночас він знижує ризики рецидиву та підвищує рівень безпеки в суспільстві.

Запровадження цього механізму означає перехід від каральної моделі до системи ресоціалізації, де ключовими є відновлення, контроль і підтримка.

