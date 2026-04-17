Виправлення без ув’язнення: як працює пробаційний нагляд в Україні
В Україні з 2024 року повноцінно запрацював новий вид покарання — пробаційний нагляд, який не передбачає ізоляції від суспільства. Йдеться про інструмент, що дозволяє правопорушникам виправитися у звичних умовах життя — без відриву від родини та роботи.
Як вказують у Мін’юсті, пробаційний нагляд є частиною реформи кримінальної юстиції, спрямованої на гуманізацію покарань та впровадження європейських стандартів.
Як працює пробаційний нагляд
Новий вид покарання закріплено в Кримінальний кодекс України. Він передбачає обмеження прав засудженого із застосуванням наглядових і соціально-виховних заходів без позбавлення волі.
Суд може призначити пробаційний нагляд строком від одного до п’яти років. У цей період особа зобов’язана:
- регулярно з’являтися для реєстрації до органу пробації;
- повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без дозволу;
- за потреби пройти лікування чи пробаційні програми.
Водночас засуджені залишаються у громаді — працюють, підтримують сім’ю та сплачують податки.
Роль пробації у судових рішеннях
Важливим елементом системи є досудові доповіді, які готують органи пробації. Вони допомагають суду оцінити можливість виправлення особи без ізоляції.
У 2026 році:
- 84% обвинувачених долучилися до підготовки таких доповідей;
- у 90% випадків фахівці дійшли висновку про можливість виправлення без ув’язнення;
- 95% вироків ухвалено з урахуванням цих документів.
Масштаби та ефективність
Наразі на обліку органів пробації перебуває понад 61 тисяча осіб. Із них близько 13% відбувають покарання саме у вигляді пробаційного нагляду.
Рівень повторних правопорушень залишається низьким:
- близько 0,27% серед усіх підоблікових;
- лише 0,17% — після постановки на облік та ознайомлення з умовами нагляду.
Ці показники свідчать про ефективність моделі, яка поєднує контроль і соціальну підтримку.
Фокус на ветеранах
Окрему увагу держава приділяє роботі з учасниками бойових дій. У таких випадках враховують наслідки бойового стресу та труднощі адаптації до мирного життя.
До роботи залучають психологів, соціальних працівників і ветеранські організації. Це дозволяє не лише забезпечити виконання вироку, а й сприяти відновленню соціальних зв’язків.
Економічний та соціальний ефект
За оцінками Мін’юсту, пробаційний нагляд є значно дешевшим для держави, ніж утримання людини у місцях позбавлення волі. Водночас він знижує ризики рецидиву та підвищує рівень безпеки в суспільстві.
Запровадження цього механізму означає перехід від каральної моделі до системи ресоціалізації, де ключовими є відновлення, контроль і підтримка.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.