Исправление без лишения свободы: как работает пробационный надзор в Украине

Как работает пробация на практике и почему ее называют эффективной альтернативой лишению свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине с 2024 года полноценно заработал новый вид наказания — пробационный надзор, который не предусматривает изоляции от общества. Речь идет об инструменте, который позволяет правонарушителям исправиться в привычных условиях жизни — без отрыва от семьи и работы.

Как указывают в Минюсте, пробационный надзор является частью реформы уголовной юстиции, направленной на гуманизацию наказаний и внедрение европейских стандартов.

Как работает пробационный надзор

Новый вид наказания закреплен в Уголовный кодекс Украины. Он предусматривает ограничение прав осужденного с применением надзорных и социально-воспитательных мер без лишения свободы.

Суд может назначить пробационный надзор сроком от одного до пяти лет. В этот период лицо обязано:

регулярно являться для регистрации в орган пробации;

сообщать об изменении места проживания, работы или обучения;

не выезжать за пределы Украины без разрешения;

при необходимости пройти лечение или пробационные программы.

При этом осужденные остаются в обществе — работают, поддерживают семью и платят налоги.

Роль пробации в судебных решениях

Важным элементом системы являются досудебные доклады, которые готовят органы пробации. Они помогают суду оценить возможность исправления лица без изоляции.

В 2026 году:

84% обвиняемых приняли участие в подготовке таких докладов;

в 90% случаев специалисты пришли к выводу о возможности исправления без лишения свободы;

95% приговоров приняты с учетом этих документов.

Масштабы и эффективность

В настоящее время на учете органов пробации находится более 61 тысячи человек. Из них около 13% отбывают наказание именно в виде пробационного надзора.

Уровень повторных правонарушений остается низким:

около 0,27% среди всех состоящих на учете;

лишь 0,17% — после постановки на учет и ознакомления с условиями надзора.

Эти показатели свидетельствуют об эффективности модели, которая сочетает контроль и социальную поддержку.

Фокус на ветеранах

Особое внимание государство уделяет работе с участниками боевых действий. В таких случаях учитываются последствия боевого стресса и трудности адаптации к мирной жизни.

К работе привлекаются психологи, социальные работники и ветеранские организации. Это позволяет не только обеспечить исполнение приговора, но и способствовать восстановлению социальных связей.

Экономический и социальный эффект

По оценкам Минюста, пробационный надзор является значительно более дешевым для государства, чем содержание человека в местах лишения свободы. При этом он снижает риски рецидива и повышает уровень безопасности в обществе.

Внедрение этого механизма означает переход от карательной модели к системе ресоциализации, где ключевыми являются восстановление, контроль и поддержка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.