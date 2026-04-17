Провідна неділя 2026: що можна і не можна робити на кладовищі

Поминальні дні супроводжуються традиціями вшанування пам’яті померлих, де ключове значення мають молитва, повага та дотримання належної поведінки під час відвідування кладовищ.

Після Великодня в Україні за традицією відзначають поминальні дні, під час яких вшановують пам’ять померлих рідних. Про значення цього періоду та правила поведінки розповів священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк.

За його словами, ключове значення має не зовнішня сторона, а внутрішній духовний стан людини та щира молитва. Щодо зовнішнього вигляду, то жорстких вимог Церква не встановлює — важливішими є повага, стриманість і належна поведінка.

Священник зазначає, що поминальний день варто розпочинати з відвідування богослужіння у храмі, а вже потім іти на кладовище. Перебування там має супроводжуватися тишею та спокоєм, адже гучні розмови чи недоречна поведінка суперечать атмосфері молитви. Він також підкреслив, що є речі, яких категорично не слід допускати під час відвідування кладовища.

"Не слід кричати, сваритися, або використовувати телефон у гучному режимі. Кожен приходить сюди з власним смутком і молитвою, тому важливо створити атмосферу тиші та благоговіння", — пояснив військовий капелан ЗСУ у коментарі "Телеграфу".

Провідна неділя, яка традиційно є основним днем відвідування могил близьких, припадає на першу неділю після Великодня. У 2026 році це 19 квітня. Водночас сам поминальний період, відомий як Проводи або Гробки, триває протягом усього наступного тижня — з 20 по 26 квітня.

У цей час у храмах проводяться заупокійні богослужіння, а також, за проханням родичів, священники можуть здійснювати панахиди безпосередньо на кладовищах.

