Поминальное воскресенье 2026: что можно и нельзя делать на кладбище

Поминальные дни сопровождаются традициями памяти умерших, где ключевое значение имеют молитва, уважение и соблюдение должного поведения во время посещения кладбищ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После Пасхи в Украине по традиции отмечают поминальные дни, во время которых чтят память умерших родственников. О значении этого периода и правилах поведения рассказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ Тарас Видюк.

По его словам, ключевое значение имеет не внешняя сторона, а внутреннее духовное состояние человека и искренняя молитва. Что касается внешнего вида, то строгих требований Церковь не устанавливает — важнее уважение, сдержанность и надлежащее поведение.

Священник отмечает, что поминальный день следует начинать с посещения богослужения в храме, а уже затем идти на кладбище. Пребывание там должно сопровождаться тишиной и спокойствием, поскольку громкие разговоры или неподобающая поведение противоречат атмосфере молитвы. Он также подчеркнул, что есть вещи, которые категорически не следует допускать при посещении кладбища.

"Не следует кричать, ссориться или использовать телефон в громком режиме. Каждый приходит сюда с собственной печалью и молитвой, поэтому важно создать атмосферу тишины и благоговения", - пояснил военный капеллан ВСУ в комментарии "Телеграфу".

Поминальное воскресенье, которое традиционно является основным днём посещения могил близких, приходится на первое воскресенье после Пасхи. В 2026 году это 19 апреля. В то же время сам поминальный период, известный как Проводы или Гробки, длится в течение всей следующей недели — с 20 по 26 апреля.

В этот период в храмах совершаются заупокойные богослужения, а также по просьбе родственников священники могут проводить панихиды непосредственно на кладбищах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.