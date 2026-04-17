В Одесі судитимуть ділка, який створив фейкову компанію для податкових схем

Через аграрну компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Правоохоронці завершили розслідування відносно одесита, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Чоловік зареєстрував на себе компанію, яка спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.

Як повідомило Бюро економічної безпеки, реквізити підприємств використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Своєю чергою фігурант кримінального провадження, після отримання 10 тис. грн грошової винагороди, не виконував на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.

Чоловіку оголосили підозру. Обвинувальний акт направлено до суду.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

