В Одессе будут судить дельца, который создал фейковую компанию для налоговых схем

18:03, 17 апреля 2026
Правоохранители завершили расследование в отношении одессита, который подал документы для проведения государственной регистрации юридического лица с заведомо ложными сведениями. Мужчина зарегистрировал на себя компанию, которая специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.

Как сообщило Бюро экономической безопасности, реквизиты предприятий использовали для минимизации налоговой нагрузки. Через аграрную компанию происходила конвертация безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики.

В свою очередь фигурант уголовного производства, после получения 10 тыс. грн денежного вознаграждения, не выполнял на предприятиях никаких функций. Все документы составлялись и подписывались другими лицами, материалы в отношении которых расследуются в отдельном уголовном производстве.

Мужчине объявили подозрение. Обвинительное заключение направлено в суд.

Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа от восьми тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

