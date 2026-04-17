В Одессе будут судить дельца, который создал фейковую компанию для налоговых схем

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители завершили расследование в отношении одессита, который подал документы для проведения государственной регистрации юридического лица с заведомо ложными сведениями. Мужчина зарегистрировал на себя компанию, которая специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.

Как сообщило Бюро экономической безопасности, реквизиты предприятий использовали для минимизации налоговой нагрузки. Через аграрную компанию происходила конвертация безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики.

В свою очередь фигурант уголовного производства, после получения 10 тыс. грн денежного вознаграждения, не выполнял на предприятиях никаких функций. Все документы составлялись и подписывались другими лицами, материалы в отношении которых расследуются в отдельном уголовном производстве.

Мужчине объявили подозрение. Обвинительное заключение направлено в суд.

Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа от восьми тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.