Кабмін оновив порядок виконання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю

Кабінет Міністрів прийняв постанову № 490 «Деякі питання розрахунку та виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю», яка офіційно набрала чинності 15.04.2026.

Державна служба України з питань праці підкреслює, що попри дату публікації, норми документа застосовуються ретроспективно з 01.01.2026.

Документ визначає актуальний механізм виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та запроваджує низку суттєвих новацій.

Зокрема, постановою затверджено порядок зарахування до виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю І групи, а також осіб з інвалідністю ІІ групи з порушенням зору або психічними розладами.

Головною новелою стала можливість подвійного зарахування. Тепер одна працевлаштована особа із зазначених категорій може враховуватися як дві штатні одиниці при розрахунку нормативу.

Таке зарахування стає можливим за умови офіційного працевлаштування, виплати заробітної плати не нижче мінімального рівня та відсутності у працівника медичних протипоказань до виконання конкретних посадових обов'язків.

Окрім цього, постанова чітко регламентує перелік захворювань, що дають право на подвійне зарахування для ІІ групи, а також встановлює перелік посад і робіт, які взагалі не включаються до розрахунку нормативу, насамперед це стосується професій із важкими, шкідливими чи небезпечними умовами праці.

«Ці зміни покликані стимулювати бізнес до активнішого залучення людей з особливими потребами до ринку праці, створюючи баланс між вимогами законодавства та реальними можливостями підприємств», - додали у Держпраці.

