Кабмин обновил порядок выполнения норматива рабочих мест для лиц с инвалидностью

Кабинет Министров принял постановление № 490 «Некоторые вопросы расчета и выполнения норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью», которое официально вступило в силу 15.04.2026.

Государственная служба Украины по вопросам труда подчеркивает, что несмотря на дату публикации, нормы документа применяются ретроспективно с 01.01.2026.

Документ определяет актуальный механизм выполнения работодателями норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью и вводит ряд существенных новаций.

В частности, постановлением утвержден порядок зачета в выполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью I группы, а также лиц с инвалидностью II группы с нарушением зрения или психическими расстройствами.

Главной новеллой стала возможность двойного зачета. Теперь одно трудоустроенное лицо из указанных категорий может учитываться как две штатные единицы при расчете норматива.

Такой зачет становится возможным при условии официального трудоустройства, выплаты заработной платы не ниже минимального уровня и отсутствия у работника медицинских противопоказаний к выполнению конкретных должностных обязанностей.

Кроме этого, постановление четко регламентирует перечень заболеваний, дающих право на двойной зачет для II группы, а также устанавливает перечень должностей и работ, которые вообще не включаются в расчет норматива — прежде всего это касается профессий с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда.

«Эти изменения призваны стимулировать бизнес к более активному привлечению людей с особыми потребностями на рынок труда, создавая баланс между требованиями законодательства и реальными возможностями предприятий», — добавили в Гоструде.

