  1. В Украине

Кабмин обновил порядок выполнения норматива рабочих мест для лиц с инвалидностью

15:29, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ определяет актуальный механизм выполнения работодателями норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью и вводит ряд существенных новаций.
Фото: dyvys.info
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял постановление № 490 «Некоторые вопросы расчета и выполнения норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью», которое официально вступило в силу 15.04.2026.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Государственная служба Украины по вопросам труда подчеркивает, что несмотря на дату публикации, нормы документа применяются ретроспективно с 01.01.2026.

В частности, постановлением утвержден порядок зачета в выполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью I группы, а также лиц с инвалидностью II группы с нарушением зрения или психическими расстройствами.

Главной новеллой стала возможность двойного зачета. Теперь одно трудоустроенное лицо из указанных категорий может учитываться как две штатные единицы при расчете норматива.

Такой зачет становится возможным при условии официального трудоустройства, выплаты заработной платы не ниже минимального уровня и отсутствия у работника медицинских противопоказаний к выполнению конкретных должностных обязанностей.

Кроме этого, постановление четко регламентирует перечень заболеваний, дающих право на двойной зачет для II группы, а также устанавливает перечень должностей и работ, которые вообще не включаются в расчет норматива — прежде всего это касается профессий с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда.

«Эти изменения призваны стимулировать бизнес к более активному привлечению людей с особыми потребностями на рынок труда, создавая баланс между требованиями законодательства и реальными возможностями предприятий», — добавили в Гоструде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины инвалидность







Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]