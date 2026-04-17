Який порядок прийому до закладів фахової передвищої освіти у 2026 році
Міністерство освіти і науки України опублікувало Порядок прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у 2026 році — документ, який визначає правила вступної кампанії до закладів фахової передвищої освіти.
Порядок містить детальні умови вступу, а також регулює всі етапи вступної кампанії. Щоб зробити ці правила зрозумілими для вступників, батьків, працівників закладів освіти та медіа, МОН підготувало гід вступника — інструкцію, яка пояснює ключові етапи та нововведення простою мовою.
Гід вступника 2026 до фахового коледжу
Основні новації 2026 року, про які варто знати:
- Мотиваційний лист
Мотиваційний лист не є обов’язковим для вступу на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Водночас правила прийому конкретного закладу освіти можуть передбачати його подання.
- Кількість заяв
Вступник може подати до 10 заяв загалом за всіма джерелами фінансування, з них до 5 — на місця державного або регіонального замовлення.
- Більше часу для вступу після 9 класу
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти термін подання документів продовжено до трьох тижнів.
- Вступникам із територій бойових дій та тимчасово окупованих територій
Особливі умови поширюються на осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія активних бойових дій, які перебувають на ній або які переселилися з неї після 1 жовтня 2025 року.
Для них передбачено:
подання документів дистанційно
складання вступних випробувань онлайн;
вступ за спрощеною процедурою через освітні центри «Крим-Україна», «Донбас-Україна».
- Конкурс творчих та/або фізичних здібностей (творчий конкурс)
Творчий конкурс — це форма вступного випробування, яке передбачає оцінювання творчих або фізичних здібностей вступника, потрібних для здобуття фахової передвищої освіти.
Перелік спеціальностей у 2026 році, для вступу на які передбачено творчий конкурс:
А4 Середня освіта, за предметними спеціальностями:
Мистецтво. Образотворче мистецтво;
Мистецтво. Музичне мистецтво;
Фізична культура
A7 Фізична культура і спорт
B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво
B2 Дизайн
B3 Декоративне мистецтво та ремесла
B4 Образотворче мистецтво та реставрація
B5 Музичне мистецтво
B6 Перформативні мистецтва
І1 Стоматологія
- Пріоритетні спеціальності з державною підтримкою:
електрична інженерія та енерговиробництво;
автоматизація та робототехніка; авіаційна та ракетно-космічна техніка; машинобудування; будівництво; сільське господарство
Календар вступної кампанії
