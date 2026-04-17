Який порядок прийому до закладів фахової передвищої освіти у 2026 році

Порядок містить детальні умови вступу, а також регулює всі етапи вступної кампанії.

Міністерство освіти і науки України опублікувало Порядок прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у 2026 році — документ, який визначає правила вступної кампанії до закладів фахової передвищої освіти.

Порядок містить детальні умови вступу, а також регулює всі етапи вступної кампанії. Щоб зробити ці правила зрозумілими для вступників, батьків, працівників закладів освіти та медіа, МОН підготувало гід вступника — інструкцію, яка пояснює ключові етапи та нововведення простою мовою.

Гід вступника 2026 до фахового коледжу

Основні новації 2026 року, про які варто знати:

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист не є обов’язковим для вступу на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Водночас правила прийому конкретного закладу освіти можуть передбачати його подання.

Кількість заяв

Вступник може подати до 10 заяв загалом за всіма джерелами фінансування, з них до 5 — на місця державного або регіонального замовлення.

Більше часу для вступу після 9 класу

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти термін подання документів продовжено до трьох тижнів.

Вступникам із територій бойових дій та тимчасово окупованих територій

Особливі умови поширюються на осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія активних бойових дій, які перебувають на ній або які переселилися з неї після 1 жовтня 2025 року.

Для них передбачено:

подання документів дистанційно

складання вступних випробувань онлайн;

вступ за спрощеною процедурою через освітні центри «Крим-Україна», «Донбас-Україна».

Конкурс творчих та/або фізичних здібностей (творчий конкурс)

Творчий конкурс — це форма вступного випробування, яке передбачає оцінювання творчих або фізичних здібностей вступника, потрібних для здобуття фахової передвищої освіти.

Перелік спеціальностей у 2026 році, для вступу на які передбачено творчий конкурс:

А4 Середня освіта, за предметними спеціальностями:

Мистецтво. Образотворче мистецтво;

Мистецтво. Музичне мистецтво;

Фізична культура

A7 Фізична культура і спорт

B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво

B2 Дизайн

B3 Декоративне мистецтво та ремесла

B4 Образотворче мистецтво та реставрація

B5 Музичне мистецтво

B6 Перформативні мистецтва

І1 Стоматологія

Пріоритетні спеціальності з державною підтримкою:

електрична інженерія та енерговиробництво;

автоматизація та робототехніка; авіаційна та ракетно-космічна техніка; машинобудування; будівництво; сільське господарство

Календар вступної кампанії

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти термін подання документів продовжено до трьох тижнів.

