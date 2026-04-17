Каков порядок приема в учреждения профессионального предвысшего образования в 2026 году
Министерство образования и науки Украины опубликовало Порядок приема на обучение для получения профессионального предвысшего образования в 2026 году — документ, который определяет правила вступительной кампании в учреждения профессионального предвысшего образования.
Порядок содержит детальные условия поступления, а также регулирует все этапы вступительной кампании. Чтобы сделать эти правила понятными для абитуриентов, родителей, работников учебных заведений и медиа, МОН подготовило гид абитуриента — инструкцию, которая объясняет ключевые этапы и нововведения простым языком.
Гид абитуриента 2026 в профессиональный колледж
Основные новации 2026 года, о которых стоит знать:
Мотивационное письмо
Мотивационное письмо не является обязательным для поступления на получение образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра. В то же время правила приема конкретного учебного заведения могут предусматривать его подачу.
Количество заявлений
Абитуриент может подать до 10 заявлений в целом по всем источникам финансирования, из них до 5 — на места государственного или регионального заказа.
Больше времени для поступления после 9 класса
Для абитуриентов на основе базового общего среднего образования срок подачи документов продлен до трех недель.
Абитуриентам из территорий боевых действий и временно оккупированных территорий
Особые условия распространяются на лиц, местом проживания которых является временно оккупированная территория, территория активных боевых действий, которые находятся на ней или которые переселились с нее после 1 октября 2025 года.
Для них предусмотрено:
подача документов дистанционно;
сдача вступительных испытаний онлайн;
поступление по упрощенной процедуре через образовательные центры «Крым-Украина», «Донбасс-Украина».
Конкурс творческих и/или физических способностей (творческий конкурс)
Творческий конкурс — это форма вступительного испытания, которая предусматривает оценивание творческих или физических способностей абитуриента, необходимых для получения профессионального предвысшего образования.
Перечень специальностей в 2026 году, для поступления на которые предусмотрен творческий конкурс:
А4 Среднее образование, по предметным специальностям:
Искусство. Изобразительное искусство;
Искусство. Музыкальное искусство;
Физическая культура
A7 Физическая культура и спорт
B1 Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство
B2 Дизайн
B3 Декоративное искусство и ремесла
B4 Изобразительное искусство и реставрация
B5 Музыкальное искусство
B6 Перформативные искусства
И1 Стоматология
Приоритетные специальности с государственной поддержкой:
электрическая инженерия и энергопроизводство;
автоматизация и робототехника;
авиационная и ракетно-космическая техника;
машиностроение;
строительство;
сельское хозяйство
Календарь вступительной кампании
