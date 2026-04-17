  1. В Украине

Каков порядок приема в учреждения профессионального предвысшего образования в 2026 году

15:59, 17 апреля 2026
Порядок содержит детальные условия поступления, а также регулирует все этапы вступительной кампании.
Фото: МОН
Министерство образования и науки Украины опубликовало Порядок приема на обучение для получения профессионального предвысшего образования в 2026 году — документ, который определяет правила вступительной кампании в учреждения профессионального предвысшего образования.

Порядок содержит детальные условия поступления, а также регулирует все этапы вступительной кампании. Чтобы сделать эти правила понятными для абитуриентов, родителей, работников учебных заведений и медиа, МОН подготовило гид абитуриента — инструкцию, которая объясняет ключевые этапы и нововведения простым языком.

Гид абитуриента 2026 в профессиональный колледж

Основные новации 2026 года, о которых стоит знать:

Мотивационное письмо

Мотивационное письмо не является обязательным для поступления на получение образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра. В то же время правила приема конкретного учебного заведения могут предусматривать его подачу.

Количество заявлений

Абитуриент может подать до 10 заявлений в целом по всем источникам финансирования, из них до 5 — на места государственного или регионального заказа.

Больше времени для поступления после 9 класса

Для абитуриентов на основе базового общего среднего образования срок подачи документов продлен до трех недель.

Абитуриентам из территорий боевых действий и временно оккупированных территорий

Особые условия распространяются на лиц, местом проживания которых является временно оккупированная территория, территория активных боевых действий, которые находятся на ней или которые переселились с нее после 1 октября 2025 года.

Для них предусмотрено:

подача документов дистанционно;

сдача вступительных испытаний онлайн;

поступление по упрощенной процедуре через образовательные центры «Крым-Украина», «Донбасс-Украина».

Конкурс творческих и/или физических способностей (творческий конкурс)

Творческий конкурс — это форма вступительного испытания, которая предусматривает оценивание творческих или физических способностей абитуриента, необходимых для получения профессионального предвысшего образования.

Перечень специальностей в 2026 году, для поступления на которые предусмотрен творческий конкурс:

А4 Среднее образование, по предметным специальностям:

Искусство. Изобразительное искусство;

Искусство. Музыкальное искусство;

Физическая культура

A7 Физическая культура и спорт

B1 Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство

B2 Дизайн

B3 Декоративное искусство и ремесла

B4 Изобразительное искусство и реставрация

B5 Музыкальное искусство

B6 Перформативные искусства

И1 Стоматология

Приоритетные специальности с государственной поддержкой:

электрическая инженерия и энергопроизводство;

автоматизация и робототехника;

авиационная и ракетно-космическая техника;

машиностроение;

строительство;

сельское хозяйство

Календарь вступительной кампании

МОН Украины

