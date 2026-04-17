Зеленський візьме участь у зустрічі щодо безпеки Ормузької протоки

Володимир Зеленський заявив, що візьме участь у міжнародній зустрічі щодо безпеки в Ормузькій протоці, наголосивши на глобальному значенні морської безпеки та необхідності спільних дій держав.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив про свою участь у міжнародній зустрічі, присвяченій безпеці в Ормузькій протоці, де зберуться світові лідери для координації дій.

За словами глави держави, питання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці набуло глобального значення, і наразі міжнародна спільнота усвідомлює її критичну роль для світової стабільності. Він підкреслив, що нинішня ситуація значною мірою нагадує події 2022–2023 років, коли Росія намагалася заблокувати Чорне море.

Президент зазначив, що Україна змогла вирішити питання забезпечення безпеки в Чорному морі, і цей досвід є показовим для всього світу. На його думку, нині сформувалося чітке розуміння того, що безпека морських шляхів є не локальною, а глобальною проблемою.

Володимир Зеленський наголосив, що гарантування безпеки на морі потребує спільних зусиль держав, а також висловив сподівання на консолідовану і рішучу позицію міжнародних партнерів у відповідь на сучасні виклики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.