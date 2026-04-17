  1. В Украине

Зеленский примет участие во встрече по безопасности Ормузского пролива

15:55, 17 апреля 2026
Владимир Зеленский заявил, что примет участие в международной встрече по безопасности в Ормузском проливе, отметив глобальное значение морской безопасности и необходимость совместных действий государств.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем участии в международной встрече, посвященной безопасности в Ормузском проливе, где соберутся мировые лидеры по координации действий.

По словам главы государства, вопрос безопасности судоходства в Ормузском проливе приобрел глобальное значение, и в настоящее время международное сообщество осознает его критическую роль для мировой стабильности. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация в значительной степени напоминает события 2022-2023 годов, когда Россия пыталась заблокировать Черное море.

Президент отметил, что Украина смогла решить вопрос обеспечения безопасности в Черном море, и этот опыт показателен для всего мира. По его мнению, сейчас сформировалось четкое понимание того, что безопасность морских путей не локальная, а глобальная проблема.

Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечение безопасности на море нуждается в совместных усилиях государств, а также выразил надежду на консолидированную и решительную позицию международных партнеров в ответ на современные вызовы.

