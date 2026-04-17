Україна ввела санкції проти російських командирів, які організовують ракетні удари, та релігійних пропагандистів

До першого санкційного списку увійшов 121 окупант, причетний до нанесення масованих ракетних ударів по території України.

Фото: golos.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських командирів, причетних до ракетних атак проти України, а також російських релігійних діячів, які виправдовують агресію Росії та поширюють російську пропаганду.

Зокрема, це командири підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Росія використала понад 4100 крилатих ракет повітряного базування та аеробалістичних ракет. Саме ці підрозділи завдавали ударів по дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня 2024-го, по багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада 2025-го, то торговому центру «Амстор» у Кременчуці 27 червня 2022-го та по обʼєктах енергетичної й транспортної інфраструктури в різних регіонах України.

Командири військово-морського флоту, які обстрілювали Україну з надводних кораблів та підводних човнів – носіїв крилатих ракет «Калібр». Всього Росія використала понад 1500 ракет цього типу під час 160 атак по українських містах і громадах. Командири з цього списку причетні до ударів по київських ТЕЦ, обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівщини, Івано-Франківщини, Волині, Миколаївщини та Одещини. Серед них, зокрема, – один із командирів 30-ї дивізії надводних кораблів, який забезпечував підтримку боєготовності фрегатів «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен».

Командири ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ, які завдавали ударів із застосуванням крилатих ракет наземного базування та балістичних ракет «Іскандер-М». Загалом росіяни понад 1100 разів атакували Україну з використанням ракет цього типу. Саме командири цих підрозділів організовували та координували удари по центральній частині Сум 13 квітня 2025 року, де російська ракета вбила 25 людей, по центру Чернігова 17 квітня 2024-го, де внаслідок російської атаки загинуло 18 людей, та по селу Гроза на Харківщині, де загинуло 59 людей.

«Це один із перших випадків, коли нашим спецслужбам вдалося чітко ідентифікувати понад 100 конкретних осіб, які безпосередньо віддають накази та здійснюють пуски ракет проти України. Вони звичайні терористи, яких слід санкціонувати у всіх юрисдикціях», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У пакеті щодо релігійних діячів – дев’ять осіб, які публічно закликали вбивати українців, відкрито підтримують російську агресію проти України та використовують релігію для пропаганди й виправдання вторгнення Росії в нашу країну. Це представники РПЦ та пов’язаних з нею структур.

Усю необхідну інформацію щодо цих двох санкційних пакетів Україна передасть партнерам для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.