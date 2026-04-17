Украина ввела санкции против российских командиров, которые организуют ракетные удары, и религиозных пропагандистов

В первый санкционный список вошел 121 оккупант, причастный к нанесению массированных ракетных ударов по территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских командиров, причастных к ракетным атакам против Украины, а также российских религиозных деятелей, которые оправдывают агрессию России и распространяют российскую пропаганду.

В частности, это командиры подразделений дальней авиации воздушно-космических сил. В целом с начала полномасштабного российского вторжения Россия использовала более 4100 крылатых ракет воздушного базирования и аэробаллистических ракет. Именно эти подразделения наносили удары по детской больнице «Охматдет» 8 июля 2024 года, по многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025 года, по торговому центру «Амстор» в Кременчуге 27 июня 2022 года, а также по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры в разных регионах Украины.

Командиры военно-морского флота, которые обстреливали Украину с надводных кораблей и подводных лодок — носителей крылатых ракет «Калибр». Всего Россия использовала более 1500 ракет этого типа в ходе 160 атак по украинским городам и громадам. Командиры из этого списка причастны к ударам по киевским ТЭЦ, объектам энергетической инфраструктуры Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Николаевской и Одесской областей. Среди них, в частности, — один из командиров 30-й дивизии надводных кораблей, который обеспечивал поддержание боеготовности фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен».

Командиры ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск, которые наносили удары с применением крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет «Искандер-М». В целом россияне более 1100 раз атаковали Украину с использованием ракет этого типа. Именно командиры этих подразделений организовывали и координировали удары по центральной части Сум 13 апреля 2025 года, где российская ракета убила 25 человек, по центру Чернигова 17 апреля 2024 года, где в результате российской атаки погибло 18 человек, и по селу Гроза в Харьковской области, где погибло 59 человек.

«Это один из первых случаев, когда нашим спецслужбам удалось четко идентифицировать более 100 конкретных лиц, которые непосредственно отдают приказы и осуществляют пуски ракет против Украины. Они обычные террористы, которых следует санкционировать во всех юрисдикциях», — подчеркнул советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В пакете относительно религиозных деятелей — девять человек, которые публично призывали убивать украинцев, открыто поддерживают российскую агрессию против Украины и используют религию для пропаганды и оправдания вторжения России в нашу страну. Это представители РПЦ и связанных с ней структур.

Всю необходимую информацию по этим двум санкционным пакетам Украина передаст партнерам для синхронизации санкций в их юрисдикциях.

