  1. В Україні

Чи дозволяє закон розірвати трудовий договір при залученні до суспільно корисних робіт

08:12, 19 квітня 2026
Залучення до суспільно корисних робіт у період воєнного стану виключає можливість звільнення за власною ініціативою, оскільки такі роботи виконуються в межах трудової повинності.
Чи дозволяє закон розірвати трудовий договір при залученні до суспільно корисних робіт
Працівник, залучений до виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, не має права розірвати трудовий договір за власною ініціативою. Про це нагадали у Держпраці.

Суспільно корисні роботи визначаються як види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб, які запроваджуються в умовах воєнного стану для виконання завдань оборонного характеру, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в цей період, а також для подолання їх наслідків.

Крім того, такі роботи спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та систем життєзабезпечення населення. Вони не можуть бути пов’язані з підприємницькою діяльністю чи іншою діяльністю, спрямованою на отримання прибутку, та, як правило, включають роботи і послуги, що не потребують спеціальної підготовки.

Законодавством передбачено, що трудова повинність у період воєнного стану не потребує обов’язкової згоди особи на виконання такого трудового обов’язку. Відповідно, працівник, залучений до суспільно корисних робіт, не має права звільнитися за власним бажанням протягом періоду виконання таких робіт.

