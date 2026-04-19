Позволяет ли закон расторгнуть трудовой договор при привлечении к общественно полезным работам

Работник, вовлеченный в выполнение общественно полезных работ в условиях военного положения, не имеет права расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Об этом напомнили в Гоструда.

Общественно полезные работы определяются как виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц, которые вводятся в условиях военного положения для выполнения задач оборонного характера, ликвидации чрезвычайных ситуаций возникших в этот период техногенного, природного и военного характера, а также для преодоления их последствий.

Кроме того, такие работы направлены на удовлетворение потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечение функционирования национальной экономики и систем жизнеобеспечения населения. Они не могут быть связаны с предпринимательской деятельностью или другой деятельностью, направленной на получение прибыли, и, как правило, включают работы и услуги, не требующие специальной подготовки.

Законодательством предусмотрено, что трудовая повинность в период военного положения не требует обязательного согласия лица на выполнение такого трудового долга. Соответственно, работник, вовлеченный в общественно полезные работы, не имеет права уволиться по собственному желанию в течение периода выполнения таких работ.

