  1. В Украине

Позволяет ли закон расторгнуть трудовой договор при привлечении к общественно полезным работам

08:12, 19 апреля 2026
Вовлечение в общественно полезные работы в период военного положения исключает возможность увольнения по собственной инициативе, поскольку такие работы выполняются в пределах трудовой повинности.
Работник, вовлеченный в выполнение общественно полезных работ в условиях военного положения, не имеет права расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Об этом напомнили в Гоструда.

Общественно полезные работы определяются как виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц, которые вводятся в условиях военного положения для выполнения задач оборонного характера, ликвидации чрезвычайных ситуаций возникших в этот период техногенного, природного и военного характера, а также для преодоления их последствий.

Кроме того, такие работы направлены на удовлетворение потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечение функционирования национальной экономики и систем жизнеобеспечения населения. Они не могут быть связаны с предпринимательской деятельностью или другой деятельностью, направленной на получение прибыли, и, как правило, включают работы и услуги, не требующие специальной подготовки.

Законодательством предусмотрено, что трудовая повинность в период военного положения не требует обязательного согласия лица на выполнение такого трудового долга. Соответственно, работник, вовлеченный в общественно полезные работы, не имеет права уволиться по собственному желанию в течение периода выполнения таких работ.

Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

В Украине предлагают отменить судебный сбор в делах о пересмотре решений после решений КСУ

Рада предлагает упростить доступ к суду в делах о компенсации за неконституционные акты, отменив судебный сбор.

