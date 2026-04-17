Вітчим закатував 8-місячне немовля: Генпрокурор Кравченко повідомив про довічне ув’язнення чоловікові

18:17, 17 квітня 2026
Апеляційний суд посилив вирок, визнавши попереднє покарання надто м’яким.
Суд ухвалив рішення про довічне позбавлення волі чоловікові, якого визнано винним у смерті 8-місячного хлопчика на Кіровоградщині. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За словами прокурора, дитині було вісім місяців, і вона померла внаслідок жорстокого поводження з боку вітчима. Він зазначив, що хлопчик не встиг зробити перших кроків і сказати перші слова, а останній місяць життя провів у тяжких стражданнях.

Прокурор повідомив, що чоловік систематично знущався з немовляти: завдавав ударів, кидав дитину, гасив недопалки об її тіло, а також перекидав коляску разом із дитиною. Згодом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він кілька разів ударив хлопчика головою об стіну. Того ж дня дитина померла.

Згідно з висновками експертизи, йшлося не про одноразовий випадок насильства, а про тривале катування. На тілі дитини зафіксовано численні опіки, гематоми та садна.

Як зазначив Генпрокурор, обвинувачений протягом розгляду справи не визнавав провини та намагався перекласти відповідальність на матір дитини.

Суд першої інстанції призначив йому 15 років позбавлення волі, однак прокуратура оскаржила це рішення, вважаючи покарання надто м’яким.

Апеляційний суд погодився з доводами обвинувачення, скасував попередній вирок і призначив чоловікові довічне позбавлення волі.

«Довічний вирок це максимальна міра, передбачена законом. Але навіть він не здатен відновити справедливість у повному сенсі», – резюмував Руслан Кравченко.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Операції з криптовалютою як фактор ризику: суд дозволив банку розірвати відносини з клієнтом

Апеляційний суд визнав правомірним обмеження банком доступу до рахунків клієнта, який здійснював операції з криптовалютою

ПДВ для ФОП та вимоги МВФ: чи вдасться Уряду відтермінувати податкову реформу

Уряд переконав МВФ, що стабільність ринку важливіша за графік реформ.

Що вирішують суди у спорах про мобілізацію ТЦК заброньованих працівників критичних підприємств — огляд судової практики

Суди по-різному підходять до спорів про бронювання: вирішальним стає не статус підприємства, а момент оформлення відстрочки та внесення даних у реєстри.

В Цивільний кодекс включать корпоративний договір: які новації вносить законопроєкт

Запропоновані зміни в ЦК виводять інструмент корпоративних угод за межі ТОВ та АТ, та роблять його доступним для всіх приватних юридичних осіб.

Скріншот на 10 мільйонів гривень: ВС про роль Telegram у суді

Сьогодні переписка в чаті Telegram-каналу може стати вирішальним фактором у багатомільйонних господарських спорах.

