Отчим замучил 8-месячного младенца: Генеральный прокурор Кравченко сообщил о пожизненном заключении для мужчины

Апелляционный суд ужесточил приговор, признав предыдущее наказание слишком мягким.

Суд вынес решение о пожизненном лишении свободы мужчине, признанному виновным в смерти 8-месячного мальчика в Кировоградской области. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По словам прокурора, ребенку было восемь месяцев, и он умер в результате жестокого обращения со стороны отчима. Он отметил, что мальчик не успел сделать первые шаги и сказать первые слова, а последний месяц жизни провел в тяжелых страданиях.

Прокурор сообщил, что мужчина систематически издевался над младенцем: наносил удары, бросал ребенка, тушил окурки об его тело, а также опрокидывал коляску вместе с ребенком. Впоследствии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил мальчика головой о стену. В тот же день ребенок скончался.

Согласно выводам экспертизы, речь шла не о единичном случае насилия, а о длительных пытках. На теле ребенка зафиксированы многочисленные ожоги, гематомы и ссадины.

Как отметил генпрокурор, обвиняемый в ходе рассмотрения дела не признавал вины и пытался переложить ответственность на мать ребенка.

Суд первой инстанции приговорил его к 15 годам лишения свободы, однако прокуратура обжаловала это решение, считая наказание слишком мягким.

Апелляционный суд согласился с доводами обвинения, отменил предыдущий приговор и приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы.

«Пожизненный приговор — это максимальная мера наказания, предусмотренная законом. Но даже он не способен восстановить справедливость в полном смысле этого слова», — резюмировал Руслан Кравченко.

