Війна в Ірані впливає на безпеку Європи та може послабити тиск на РФ – Володимир Зеленський

Президент попередив про ризик дефіциту озброєння, зокрема ППО, та закликав партнерів посилити підтримку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані негативно впливає на безпекову ситуацію в Європі в контексті війни Росії проти України.

За його словами, Росія не планує зменшувати інтенсивність і жорстокість ударів, водночас США можуть послаблювати тиск на неї. Це, як зазначив президент, може призвести до дефіциту озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони.

Зеленський наголосив, що у такій ситуації Європа має посилити власні дії для захисту життів, передусім у протидії балістичним загрозам і збереженні тиску на Росію.

«Я вдячний усім країнам, які допомагають нам у цьому, зокрема постачають засоби протиповітряної оборони, підтримують PURL і прискорюють внутрішнє виробництво», – зазначив Глава держави.

Президент також підкреслив, що ключові регіони світу мають більше покладатися на власні сили, зокрема Європа, Близький Схід, країни Перської затоки, а також держави Азії, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

