Війна в Ірані впливає на безпеку Європи та може послабити тиск на РФ – Володимир Зеленський

20:29, 17 квітня 2026
Президент попередив про ризик дефіциту озброєння, зокрема ППО, та закликав партнерів посилити підтримку.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані негативно впливає на безпекову ситуацію в Європі в контексті війни Росії проти України.

За його словами, Росія не планує зменшувати інтенсивність і жорстокість ударів, водночас США можуть послаблювати тиск на неї. Це, як зазначив президент, може призвести до дефіциту озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони.

Зеленський наголосив, що у такій ситуації Європа має посилити власні дії для захисту життів, передусім у протидії балістичним загрозам і збереженні тиску на Росію.

«Я вдячний усім країнам, які допомагають нам у цьому, зокрема постачають засоби протиповітряної оборони, підтримують PURL і прискорюють внутрішнє виробництво», – зазначив Глава держави.

Президент також підкреслив, що ключові регіони світу мають більше покладатися на власні сили, зокрема Європа, Близький Схід, країни Перської затоки, а також держави Азії, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Бот чи користувач: ВАКС викрив схему співробітника СБУ через технічні параметри Telegram

Вищий антикорупційний суд довів: цифрові сліди в Telegram неможливо приховати за маскою бота.

Операції з криптовалютою як фактор ризику: суд дозволив банку розірвати відносини з клієнтом

Апеляційний суд визнав правомірним обмеження банком доступу до рахунків клієнта, який здійснював операції з криптовалютою

ПДВ для ФОП та вимоги МВФ: чи вдасться Уряду відтермінувати податкову реформу

Уряд переконав МВФ, що стабільність ринку важливіша за графік реформ.

Що вирішують суди у спорах про мобілізацію ТЦК заброньованих працівників критичних підприємств — огляд судової практики

Суди по-різному підходять до спорів про бронювання: вирішальним стає не статус підприємства, а момент оформлення відстрочки та внесення даних у реєстри.

В Цивільний кодекс включать корпоративний договір: які новації вносить законопроєкт

Запропоновані зміни в ЦК виводять інструмент корпоративних угод за межі ТОВ та АТ, та роблять його доступним для всіх приватних юридичних осіб.

