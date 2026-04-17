Война в Иране влияет на безопасность Европы и может ослабить давление на РФ – Владимир Зеленский

Президент предупредил о риске дефицита вооружения, в частности средств ПВО, и призвал партнеров усилить поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Иране негативно влияет на ситуацию с безопасностью в Европе в контексте войны России против Украины.

По его словам, Россия не планирует снижать интенсивность и жестокость ударов, в то же время США могут ослаблять давление на нее. Это, как отметил президент, может привести к дефициту вооружения, в частности средств противовоздушной обороны.

Зеленский подчеркнул, что в такой ситуации Европа должна усилить собственные действия для защиты жизней, прежде всего в противодействии баллистическим угрозам и поддержании давления на Россию.

«Я благодарен всем странам, которые помогают нам в этом, в частности поставляют средства противовоздушной обороны, поддерживают PURL и ускоряют внутреннее производство», — отметил Глава государства.

Президент также подчеркнул, что ключевые регионы мира должны больше полагаться на собственные силы, в частности Европа, Ближний Восток, страны Персидского залива, а также государства Азии, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

