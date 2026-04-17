455 державних будівель в Україні отримали енергосертифікати — що далі

Лікарні, садочки, університети та пожежні частини по всій країні пройшли перший етап оцінки енергоспоживання.

В Україні завершено перший етап державної програми з енергосертифікації будівель. Таким чином, 455 об’єктів державних установ отримали енергетичні сертифікати. Про це повідомили в Держенергоефективності.

За словами голови Держенергоефективності Ганни Замазєєвої, сертифікати отримали лікарні, університети, пожежні частини та інші державні установи, зокрема дитячі садочки в Кропивницькому, Києві, Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську та Чернівцях.

Вона зазначила, що йдеться про об’єкти, куди щоденно приходять люди, тому там має бути забезпечено належний рівень комфорту.

Енергетичний сертифікат дозволяє визначити фактичне споживання енергії будівлею, оцінити витрати на її утримання та встановити клас енергоефективності. Також документ містить рекомендації щодо скорочення енергоспоживання, розрахунки необхідних заходів, їх вартості та очікуваного ефекту.

Сертифікати зберігаються у Реєстрі будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Дані можуть використовуватися органами влади та місцевого самоврядування для планування бюджетних витрат, формування програм енергомодернізації та визначення пріоритетних об’єктів для інвестицій.

Наявність енергетичного сертифіката є однією з умов участі в державних програмах підтримки, зокрема для отримання пільгових кредитів, грантів або компенсацій на утеплення та модернізацію систем опалення.

«Далі — найважливіше: перетворити ці сертифікати на реальні проєкти. Адже наявність таких сертифікатів є однією із обов’язкових умов для подальшої пріоритизації у виборі необхідних заходів та залучення інвестицій. За умови комплексної термомодернізації таких об'єктів до нормативного класу «С», питоме скорочення споживання енергоресурсів становить від 40% до 70%», — наголосила Ганна Замазєєва.

Держенергоефективності повідомляє, що вже отримано близько 3000 заявок на подальшу сертифікацію державних будівель по всій країні. Паралельно реалізується ще одна програма — встановлення сонячних електростанцій із системами накопичення енергії на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема в лікарнях, пологових будинках та аварійно-рятувальних підрозділах.

