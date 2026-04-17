455 государственных зданий в Украине получили энергосертификаты — что дальше

Больницы, детские сады, университеты и пожарные части по всей стране прошли первый этап оценки энергопотребления.

В Украине завершен первый этап государственной программы по энергосертификации зданий. Таким образом, 455 объектов государственных учреждений получили энергосертификаты. Об этом сообщили в Госэнергоэффективности.

По словам главы Госэнергоэффективности Анны Замазеевой, сертификаты получили больницы, университеты, пожарные части и другие государственные учреждения, в частности детские сады в Кропивницком, Киеве, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах.

Она отметила, что речь идет об объектах, куда ежедневно приходят люди, поэтому там должен быть обеспечен надлежащий уровень комфорта.

Энергетический сертификат позволяет определить фактическое потребление энергии зданием, оценить расходы на его содержание и установить класс энергоэффективности. Также документ содержит рекомендации по сокращению энергопотребления, расчеты необходимых мер, их стоимости и ожидаемого эффекта.

Сертификаты хранятся в Реестре строительной деятельности Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Данные могут использоваться органами власти и местного самоуправления для планирования бюджетных расходов, формирования программ энергомодернизации и определения приоритетных объектов для инвестиций.

Наличие энергетического сертификата является одним из условий участия в государственных программах поддержки, в частности для получения льготных кредитов, грантов или компенсаций на утепление и модернизацию систем отопления.

«Далее — самое важное: превратить эти сертификаты в реальные проекты. Ведь наличие таких сертификатов является одним из обязательных условий для дальнейшей приоритезации при выборе необходимых мер и привлечения инвестиций. При условии комплексной термомодернизации таких объектов до нормативного класса «С» удельное сокращение потребления энергоресурсов составляет от 40% до 70%», — подчеркнула Анна Замазеева

Госэнергоэффективности сообщает, что уже получено около 3000 заявок на дальнейшую сертификацию государственных зданий по всей стране. Параллельно реализуется еще одна программа — установка солнечных электростанций с системами накопления энергии на объектах критической инфраструктуры, в частности в больницах, родильных домах и аварийно-спасательных подразделениях.

