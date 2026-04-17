Україна домовилась про відтермінування боргу до 2030 року

21:40, 17 квітня 2026
Міністерство фінансів повідомило про підписання угоди з міжнародною групою кредиторів щодо перенесення виплат за державним боргом.
Україна та Група офіційних кредиторів підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом. Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та уповноважені представники країн-кредиторів, серед яких Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США та Республіка Корея.

Домовленості продовжують попередні угоди, укладені у 2022 та 2023 роках, і є частиною міжнародної фінансової підтримки України.

Меморандум передбачає відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом, які мали бути здійснені починаючи з лютого 2026 року. Згідно з домовленістю, обслуговування та погашення боргу буде перенесено до кінця лютого 2030 року. Це узгоджується з новою програмою Міжнародного валютного фонду.

Після завершення періоду відтермінування виплати здійснюватимуться рівними піврічними платежами у 2035–2039 роках із передбаченою капіталізацією відсотків.

«Вдячний міжнародним партнерам за конструктивну позицію та незмінну підтримку. Це рішення є критично важливим для України, адже дозволяє суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет. Відтермінування платежів створює можливість спрямувати вивільнені фінансові ресурси на першочергові потреби держави, зокрема фінансування оборони, соціальної сфери та відновлення економіки», – зазначив Сергій Марченко.

